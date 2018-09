China Brand Show Poland 2018. 20-22 września w Ptak Warsaw Expo zaprezentuje się 250 chińskich producentów [ZDJĘCIA]

To już 8 edycja targów China Brand Show. W dniach 20-22 września aż 250 producentów z Chin zaprezentuje swoje towary. Targi te wpisują się w projekt ekonomiczny "Jeden pas, jedna droga", który ma na celu odbudowę historycznego Jedwabnego Szlaku.

W wydarzeniu udział wezmą przedstawiciele chińskich władz m.in. Zhu Shuhai – dyrektor Biura Rozwoju Handlu w Ministerstwie Handlu, Guo Kai – zastępca sekretarza partii z Chińskiego Międzynarodowego Centrum Wymiany Gospodarczej i Technicznej oraz przedstawiciele krajowych i regionalnych organizacji handlowych w randze dyrektorów lub zastępców dyrektorów. China Brand Show odbędzie się w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo. Wstęp na targi jest bezpłatny po rejestracji na stronie www lub w recepcji targów.

Producenci na China Brand Show

Na targach znajdziecie wszystko - od porcelany po ciężkie maszyny. Jeśli chodzi o obecnych na targach producentów sprzętu i urządzeń mechanicznych, większość swojej produkcji kierują oni na rynek europejski i amerykański. Wśród wystawców będzie Guangxi Liugong Group Co., Ltd., firma, która produkuje m.in. koparki, spychacze, walce, ładowarki czy maszyny do betonu. Kolejny ważny wystawca w tej dziedzinie to Sinotruk Liuzhou Yunli Special Vehicle Co., Ltd. Firma ta jest klasyfikowana w pierwszej piątce największych światowych producentów samochodów ciężarowych.

Nie zabraknie też produktów z przemysłu meblarskiego i wyposażenia wnętrz. Na targach swoją ofertę zaprezentuje Changzhou Liqun Decoration Materials Co., Ltd. – producent podłóg laminowanych i wielowarstwowych podłóg z litego drewna. Firma posługuje się linią produkcyjną i technologią sprowadzoną z Niemiec. Pojawi się także producent leków i suplementów diety Guangxi Golden Throat Co., Ltd., który dysponuje hiszpańską, niemiecką oraz włoską linią produkcyjną. Wśród wystawców targów znajdą się producenci artykułów gospodarstwa domowego. A jak artykuły domowe to też porcelana. A co pasuje bardziej do porcelany jak nie chińska herbata? Swoją ofertę pokaże firma China Tea (Wuzhou) Co., Ltd., która od ponad 60 lat zajmuje się produkcją herbaty Liu Pao.

Gdzie i kiedy:

20-22 września, Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo

Wstęp:

Bezpłatny po rejestracji na stronie www lub w recepcji targów

Więcej informacji o China Brand Show na stronie:chinabrandshow.eu