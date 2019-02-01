Чиновник довів мене колись до сліз

Чи сьогодні українцям, які шукають роботу в Польщі легше, ніж кілька чи кільканадцять років тому?

Я думаю, що сьогодні іноземцям набагато легше знайти своє місце в Польщі ніж, скажімо, кільканадцять років тому. Є більше каналів легальної заробіткової міграції, більше інформації можна знайти в Інтернеті, тепер існують також мережі підтримки, рекрутингові агентства (які особисто не рекомендую, але для людей, які не мають додаткових можливостей, вони можуть допомогти зробити перші кроки в новій країні. За умови, якщо вам попадеться чесний чиновник).

Існують також організації , до яких можна звернутися за допомогою. Збільшилась також відкритість роботодавців на працівників з України. Ситуація на ринку праці привела до того, що роботодавці в Польщі змушені працевлаштовувати українців, а частина з них навіть боїться, що заробіткова міграція з України може перейти до інших держав ЄС, наприклад до Німеччини.

Я знаю багато історій про те, як виглядала така міграція до Польщі в 90-х роках минулого століття. Лише найсміливіші українці вирішували приїжджати «з закритими очима», тому що зазвичай вже на місці можна було знайти житло. Чи сьогодні хтось б наважився приїхати до чужого міста, країни, навіть на екскурсію, не бронюючи готель?

Чи відгуки, що польські підприємці по-іншому ставляться до працівників зі сходу, сумна правда чи недобросовісний міф?

Проблема дотримання трудового законодавства в Польщі не впливає лише на українців, самі поляки часто мусять вимагати своїх прав. Однак українці насправді більш наражаються, оскільки вони не мають підтримки, не знають куди звернутися, коли роботодавець сповнює умов контракту, а це створює спокусу, щоб використати слабкість такого працівника. До цього доходить факт, що багато українців працевлаштовані в галузях, в яких часто працюють «по-чорному» (наприклад, сезонна робота, сільське господарство), а це ще більше приводить до несправедливого поводження.

Ви самі маєте багато поганих спогадів, пов'язаних з польськими чиновниками. Саме тому ви сьогодні допомагаєте іншим пройти всі ці формальності з легалізацією перебування і т.д.?

Дійсно, у мене є багато неприємних спогадів, які змусили мене діяти. Один чиновник довів мене до сліз своєю агресивною поведінкою, але якщо б я тільки тоді знала те, що знаю зараз, я б не дозволив йому цього зробити. Завдяки цьому я знаю, наскільки важливим є досвід і навіть основні знання ваших прав та поточних процедур, щоб не здатися. Іноді одна заява розв'язує проблему, і вам навіть не потрібен адвокат, щоб написати його. Ось чому я намагаюся відповідати на питання користувачів інтернету і знаходити можливі шляхи вирішення справи.

Але ви також зустріли в Польщі - надіюсь - компетентних чиновників на своєму шляху?

Перш за все, молоді чиновники та чиновниці є більш прихильними та культурними, вони розуміють проблеми іноземця та намагаються допомогти. Однак вони обмежені системними проблемами: занадто малі кадрові ресурси, нелогічні процедури, надмірна бюрократія начальства. В таких умовах складніші справи, які виходять за межі рутини, завжди вимагають більше зусиль зі сторони іноземця, який мусить боротись за своє, шукаючи відповідей в статуті або у юристів.

Над чим необхідно попрацювати польським чиновникам, щоб покращити ситуацію іноземців в країні?

На мою думку, існують дві основні проблеми: по-перше, погіршується комунікація між чиновником та іноземцем. Це стосується, зокрема, такої інформації як, наприклад, доповнення відсутніх документів при подачі заяви на карту перебування. Ви коли-небудь намагалися додзвонитись до Управління для іноземців у Варшаві на Маршалковській 3/5, щоб з'ясувати, на якому етапі знаходиться справа. Я телефонувала багато разів і в середньому потрібно зателефонувати близько 130 разів, щоб вас нарешті з’єднали з вільною лінією. І коли ви нарешті додзвонитесь, виявляється, що чомусь вони не можуть дати вам інформацію, і ви чуєте: "справа все ще триває". Це розчаровує.

А друга проблема?

Друга проблема стосується особливо великих міст. Управління в Польщі не підготовлені до збільшеної міграції, створюються величезні черги, які приводять до того, що час очікування отримання карти на перебування збільшується з декількох місяців до року, а навіть більше. Не раз у своєму блозі я опублікувала номер, який показав, що в черзі переді мною ще 200, а іноді і 300 осіб. Це абсурд, що в XXI столітті людина проводить вісім годин у черзі, щоб запитати про справу, повідомити про відсутній документ або скласти відбитки пальців.

Чиновники працюють в межах закону, і я розумію , що існують процедури, які приводять до запізнення справ. Наприклад, коли я подаю заявку на карту перебування, я повинна кожного разу скласти відбитки пальців. А все ж таки вони вже знаходяться в базі даних, і вони не змінюються протягом усього життя. Документи для отримання такої карти, можна також складати в канцеляріях, що навіть швидше. Але що з того, якщо в цій ситуації вам доведеться чекати два місяці (іноді навіть довше) за дзвінок, щоб скласти відбитки пальців в управлінні. Приходите, берете номер, бачите, що перед вами ще 200-300 людей, чекаєте, а потім, дев'ятий раз, складаєте свої відбитки. Потім, через деякий час, ви знову приходите до управління, щоб отримати штамп до вашого паспорта, який підтверджує, що ви подали заявку. Чи настільки просте рішення, як складення відбитки пальців вже на початку, в канцелярії та поставлення штампу в паспорті, що документи були подані, не полегшить життя іноземцям та чиновникам?

У Варшаві все частіше є так, що іноземець подає заявку на отримання дозволу на проживання за контрактом на роботу, чекає майже рік, нарешті отримує карту, нарешті може поїхати на Україну та повернутися до Польщі. Однак через кілька місяців він усвідомлює, що хоче змінити роботу, і це автоматично означає, що йому треба змінити карту проживання, тобто всю процедуру треба пройти ще раз з самого початку.

Де громадяни України повинні шукати допомогу, коли чиновники розчарують?

Справа повинна бути дуже складною, щоб чиновник не знав, що робити. На щастя, більшість справ є рутинними. Варто пам'ятати, однак, про організації, які дають цілком компетентні консультації безкоштовно, наприклад, Український дім у Варшаві. Існує також багато веб-сайтів з інформацією для іноземця, хоча б migrant.info.pl, але варто перевірити, чи ця інформація все ще є дійсною. На офіційних сайтах управлінь Польщі можна знайти все більше і більше інформації. Рекомендую також групи у Facebook, в першу чергу «Українці в Польщі» ("Ukraińcy w Polsce") і «Юридична допомога для українців» ("Pomoc prawna Ukraińcom"), де ви можете задати питання та отримати відповіді та досвід цілих груп людей, які вже пройшли через це. А як поляки можуть допомогти? Думаю, тут дуже важливо, щоб вони усвідомлювали проблеми, з якими борюкаються українці та інші іноземці, а також тиск на вдосконалення системи.

Ви проживаєте в Польщі уже 10 років. Чи це правда, що протягом кількох років ви не могли виїхати в Україну на Різдво до сім’ї? Чому?

Після завершення 18-ліття я перебувала в Польщі на основі навчання, а це було пов'язане з тим, що я отримувала карту лише на один рік, потім довелося заново подавати всі документи. Отримання документу завжди тривало так довго, що більшість осеней та зим у мене не було нової карти, і я не могла виїхати, тому що потім я б не змогла повернутися до Польщі.

А що для українців є найважчим при пошуку роботи в Польщі?

Це залежить від характеру роботи. Якщо ми говоримо про фізичну працю, важко зв’язатися прямо з роботодавцями, навіть тільки через мовний бар'єр, а з чесністю посередників буває по-різному. В інших місцях проблема - це формальності та певна недовіра роботодавців, чи насправді вони можуть працевлаштувати дану особу.

А як з пошуком житла?

Знайти квартиру в Варшаві не настільки складно, але є орендодавці, які застерігають, що вони не хочуть у себе українців. Зокрема, чоловіки зустрічаються з підозрою або навіть небажанням. Часто зустрічається додатковою плата за можливість оформлення прописки в орендованій квартирі - в бюро ми зробимо це безкоштовно, але орендодавці використовують її як можливість отримання додаткового доходу. Прописка необхідна, перш за все, для отримання карти на перебування, а також для інших адміністративних питань, наприклад, для отримання посвідчення водія.