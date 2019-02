Chiński nowy rok 2019 w Warszawie. W tych miejscach możecie świętować w stolicy

Nowy rok to jedno z najważniejszych wydarzeń w chińskim kalendarzu. Samo święto, z uwagi na konstrukcję chińskiego kalendarza, jest ruchome i przypada na okres od połowy stycznia do połowy lutego. Chiński nowy rok 2019 rozpoczyna się 5 lutego, a świętowanie, które rozpoczęło się już w poniedziałek potrwa łącznie 15 dni. Przyłączają się do niego także chińskie restauracje w Warszawie.

Chiński nowy rok 2019 - obchody

Jak obchodzony jest nowy rok w Chinach? Wyobraźcie sobie obchody sylwestra i nowego roku, które trwałyby nie przez jedną dobę, a przez 15 dni. Świętowanie rozpoczyna się od przygotowania domu i gruntownych porządków. Chińczycy sprzątają, choć nie zamiatają, bowiem wierzą, że to wymiata szczęście z domu. Ważne jest uczczenie przodków.

- Nim zaczniemy świętowanie, okazujemy szacunek przodkom. Dziękujemy im za ich miłość i wysiłek posieniony po to, abyśmy mogli mieć dziś lepsze życie. Niektórzy przynoszą dary do świątyń i modlą się o pomyślność oraz szczęście - mówi pochodząca z Tajwanu Ting, która jak miliony Chińczyków rozpoczęła właśnie świętowanie nowego roku.

Większość miejsc pracy jest w czasie świętowania zamknięta, a Chińczycy spotykają się z rodziną i bliskimi przy wspólnym stole, na którym muszą znaleźć się tradycyjne potrawy. Każdy region świętuje spożywając nieco inne dania, ale elementami wspólnymi dla wszystkich regionów są ryby i owoce morza. Te pierwsze to symbol dobrobytu. Podobnie pierogi, które w okresie nowego roku przybierają kształt zbliżony do antycznych monet. Mają one reprezentować dobrobyt.

Czerwone koperty i świętowanie na ulicach

Chiński nowy rok to także czas wręczania słynnych czerwonych kopert. Kolor ten również symbolizuje szczęście, a koperty z pieniędzmi mogą wręczać nie tylko bliscy, ale także np. szefowie swoim podwładnym, jako sposób na docenienie ich ciężkiej pracy.

Na ulicach Chin pojawiają się pochody z papierowymi smokami, drzwi domostw przyozdabiane są szarfami z symbolicznymi napisami, a ulice zapełniają kolorowe lampiony. W Mao obchodzimy to święto symbolicznie z racji tego, że wszyscy Chińczycy z diaspory, którzy mogą sobie na to pozwolić wracają w rodzime strony spotkać się w rodzinnym gronie - mówi Sebastian Piasecki z restauracji Mao w Warszawie.

Chiński nowy rok 2019 - tak świętuje Warszawa

Do obchodów nowego roku przyłączają się restauracje chińskie w Warszawie. Wspólnie z Państwem Środka nowy rok obchodzić będzie m.in. restauracja Mao.

- Wnętrze Mao będzie udekorowane tradycyjnymi lampionami i ozdobami przypominającymi o tym święcie. Na lunch będziemy serwować chińskie, księżycowe pierożki szczęścia Goutie, które je się tego dnia. Dla gości w godzinach lunchu przewidziany jest konkurs. Tradycyjna zabawa chińska. Jeden z pierożków będzie zawierał monetę. Dla znalazcy przewidziana wygrana w postaci lunchu - mówi Sebastian Piasecki.

Atrakcje czekają także na gości Pańskiej 85, która również przyłącza się do obchodów. W przypadku tego lokalu będzie to także okazja do świętowania drugich urodzin. - W menu pojawią tradycyjne noworoczne pierożki jiaozi i kulki ryżowe nadziane sezamem na deser. Każda druga butelka alkoholu z 50% rabatem w dniach 1-5 lutego - deklaruje lokal.

Jeśli jednak chcielibyście uczcić chiński nowy rok 2019 i pragniecie zrobić to w nietypowy sposób, mogą zawsze wybrać się na bardzo nietypową ceremonię parzenia herbaty. - Dzisiejsza ceremonia herbaciana jest wyjątkowa z dwóch powodów - po pierwsze świętujemy chiński nowy rok, po drugie zaś jest to pierwsza ceremonia w komorze normobarycznej - zdradza Ivan Sitsko z herbaciarni Zielona i Czarna.

Obchody chińskiego nowego roku kończy się tradycyjnie świętem latarni, podczas którego miasto rozświetla tysiące kolorowych latarni i papierowych lampionów, tradycyjnie noszonych przez dzieci podczas ulicznych pochodów.

POLECAMY: