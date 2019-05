Chirurgia plastyczna mężczyzn - jak poprawić wygląd?

Chirurgia plastyczna daje duże możliwości ingerencji estetycznej w nasze ciało. To mit, że zabiegom plastycznym poddają się wyłącznie kobiety i to zazwyczaj te, których wygląd jest niezbędnym narzędziem pracy - modelki, aktorki czy pracownice mediów. Współczesna chirurgia plastyczna stała się bardzo demokratyczna: zabiegi korygujące defekty urody może wykonać każdy, kto sądzi, że poprawa wyglądu znacząco wpłynie na jego samopoczucie i psychiczny dobrostan. Zabiegi medycyny estetycznej są drogie i rzadko refundowane (wyłącznie wtedy, gdy ich przeprowadzenie wiąże się z ratowaniem zdrowia i życia, a nie gdy w grę wchodzą względy estetyczne), ale dzięki istnieniu systemu finansowania i płatności ratalnych za zabiegi, może się na nie decydować niemal każdy, komu na nich zależy.

Chirurgia plastyczna dla mężczyzn - coraz popularniejsza

Na poprawienie wyglądu coraz częściej decydują się mężczyźni. Ukrywanie kompleksów związanych z ciałem jest tak dużym dyskomfortem, że lepiej przeprowadzić zabieg, który raz na zawsze uwolni człowieka od obsesji na punkcie odstających uszu czy łysiny. Stereotyp mówiący, iż panowie nie lubią o siebie dbać i w ich przypadku wygląd nie jest sprawą ważną, jest krzywdzący. Jakie zabiegi wiodą prym wśród panów? To przede wszystkim korekcja uszu i nosa, lifting twarzy oraz odsysanie tłuszczu z brzucha. Można oczywiście sądzić, że operacje plastyczne mężczyzn to kaprys, ale takie myślenie to oznaka wstecznictwa. Każdy człowiek, bez względu na płeć, ma pełne prawo czuć się dobrze w swoim ciele. A jeśli zawodzą kolejne diety i ćwiczenia fizyczne, warto pomyśleć o operacji plastycznej.