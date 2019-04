Chodniki, które usuną smog. W Warszawie pojawią się supernowoczesne deptaki

Warszawa jako jedno z pierwszych miast w Polsce i Europie będzie stosowała tę innowacyjną technologię na tak dużą skalę. To oczywiste, że chodniki antysmogowe nie rozwiążą za nas problemu zanieczyszczeń powietrza i niskiej emisji, ale mogą skutecznie przyczynić się do eliminacji niebezpiecznych substancji pochodzących z ruchu drogowego. Ich efektywność została potwierdzona badaniami – mówi Rafał Trzaskowski, Prezydent m.st. Warszawy.

Jeden już działa, będą kolejne

Pierwszy antysmogowy chodnik "pracuje" od października 2018 roku w ramach eksperymentu. Deptak o łącznej powierzchni boiska piłkarskiego znajduje się między biurowcami Generation Park, przy rondzie Daszyńskiego. Wybudował go inwestor sąsiedniego biurowca, firma Skanska, przy współpracy z Zarządem Dróg Miejskich. Pozytywny wynik testów pokazał, że taki rodzaj betonu pozwala zmniejszyć stężenie niebezpiecznego dwutlenku azotu w powietrzu o 30%, a w warunkach laboratoryjnych nawet do 70%. Jak poinformowało miasto, w tym roku w Warszawie pojawią się tysiące metrów kwadratowych antysmogowych chodników.

al. Lotników na odcinku od al. Wilanowskiej do ul. Puławskiej (ponad 5300 mkw.),

al. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Popiełuszki do pl. Inwalidów (6 tys. mkw.),

al. Solidarności na odcinku od ul. Bielańskiej do Nowy Przejazd (450 mkw.)

ciągu ulic Czecha – Sejmikowa na odcinku od ul. Kajki do ul. Wydawniczej (ponad 2000 mkw.), ul. Zawodzie na odcinku od ul. Augustówka do ul. Kobylańskiej (1500 mkw.).

Jak "działa" chodnik do walki ze smogiem?

Chodnik składa się ze specjalnych betonowych płyt, które są fotokatalityczne. Co to oznacza? Otóż to, że dzięki promieniom słonecznym dochodzi na jego powierzchni do redukcji szkodliwych dla ludzi związków (głównie dwutlenku węgla), które pochodzą ze spalin samochodowych. Związki te, rozkładane są na neutralne, które wraz z wodą z opadów dostają się do gleby. Dodatkowym atutem samego betonu są jego właściwości samooczyszczenia się. Największy poziom redukcji jest na poziomie ok. 50 cm od powierzchni terenu, ale beton skutecznie oczyszcza powietrze także na większej wysokości.