Чорне морозиво підкорює Варшаву. Вони не лише смакують, але й відбілюють зуби

Чорне морозиво - це хіт літа в столиці. На вул. Хмільна 20 (Chmielna 20) знаходиться крамниця з морозивом Sweet Corner, де подають такі делікатеси. Більш того, це морозиво корисне!
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 Paweł Wiśniewski
zobacz galerię (2 zdjęcia)

Крамниця Sweet Corner на варшавській карті морозива з'явився на початку червня. Хоча карта ця велика, жоден з пунктів не сервує таких смаків, які ми знайдемо в маленькому віконці на вул. Хмільна 20.

На сьогоднішній день це єдина крамниця в Варшаві, яка продає чорне морозиво. Свій колір морозиво завдячує активованому вуглецю, який, як з'ясовується, - має властивості для здоров'я.

Тенденції з мережі

Ідея для бізнесу народилася при перегляді соціальної мережі. - Ми намагаємося стежити за тенденціями в Інтернеті. Ми дізналися, що одна із зарубіжних компаній це робить. Ми не бачили ніякої конкуренції в Варшаві, тому вирішили відкрити такий пункт - говорить співвласник Sweet Corner, Гжегож Рижевський.

Приємне з корисним

Sweet Corner став настільки популярним – завдяки жителям Варшави, а також туристам, які відвідують столицю - в основному завдяки кольору морозива. Як виявляється, тут не має ніякого хімічного барвника. - Склад морозива це наш приватний рецепт - говорить Гжегож Рижевський. – Але барвником являється натуральний інгредієнт - вугілля з кокосової шкаралупи, яке надає морозиву характерний колір. Більше того, активоване вугілля, отримане під час термічної обробки кокосової шкаралупи, має корисні для здоров’я властивості. Крім того, що очищає організм від токсинів, також… відбілює зуби! – додає співвласник крамниці. І підкреслює, що це поєднання приємного з корисним.

Смак морозива
Власники вирішили продавати ці заморожені солодощі у вигляді італійського морозива «soft». Тому це не є готове морозиво, ані ремесло. - Ми створили один смак, який ми вдосконалювали. Ми йшли в напрямку нутелли, котру, напевно, всі люблять, - пояснює Гжегож.

Іноді власники також до рецепту додають інший корисний продукт - синю матчу (японський чайний порошок). У Польщі він доступний у невеликих кількостях, тому в крамниці з морозивом Sweet Corner появляється лише час від часу. Кожен може також може вибрати собі посипку. Ви можете вибрати: Oreo, KitKat, Lion, кокос, кольорову посипку та арахіс. Ціна за порцію – 10 злотих. Однак це дуже адекватна ціна - як до розміру порції, так і до смаку. Смачного!

red

Źródło: Чорне морозиво підкорює Варшаву. Вони не лише смакують, але й відбілюють зуби - Warszawa NaszeMiasto.pl
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