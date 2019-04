Chorwacka „Pisanica od Srca” w Polsce

Od 12 lat w chorwackim mieście Koprivnica w okresie wielkanocnym organizowana jest wystawa 2-metrowych pisanek, zdobionych przez lokalnych malarzy sztuki naiwnej. Sztuka naiwna to domena artystów nieprofesjonalnych, których prace często przypominają stylem rysunki dzieci – deformacja kształtów, często brak perspektywy i odpowiednich proporcji. Są to dzieła pełne kolorów, wykonane prostymi technikami. Od 2008 r. „Pisanki od serca” mają status Chorwackich Dóbr Kultury Niematerialnej. Najsłynniejszymi mistrzami malowania jajek są Molve i Podravskih Sesvete.

Od początku projektu powstało ponad 100 niepowtarzalnych pisanek. Część z nich została przekazana innym miastom na świecie jako symbol przyjaźni, miłości i radości związanej z Wielkanocą. Jaja wielkanocne z Koprivnicy przekazano m.in. do Nowego Jorku, Mediolanu, Paryża czy Brukseli. W 2010 roku Chorwacja podarowała wielkanocne jajo papieżowi Benedyktowi XVI. W tym roku Chorwacja przekazała pisanki dla Krakowa i Warszawy.

Przy okazji wystawy Pisanek, na krakowskim Rynku odbył się Dzień Chorwacji, podczas którego można było się zapoznać się m.in. z przysmakami kuchni chorwackiej. Jedną z firm prezentujących swoje produkty jest Podravka, która od dawna jest obecna i doceniana na polskim rynku. Firma pochodzi z Koprivnicy, dlatego projekt „Pisanki od serca” jest im bardzo bliski.

Na jednej z dwumetrowych pisanek, które przyjechały do Polski, malarze umieścili loga Podravka i Vegeta. O tym, dlaczego właśnie Podravka wspiera malarzy z Koprivnicy, zapytaliśmy prezesa firmy – Hrvoje Puhalo.

Dlaczego właśnie Pana firma chce wspierać projekt „Pisanica od srca”?

Nasza firma pochodzi z Chorwacji, z Koprivnicy, czyli serca regionu, z którym jest związany projekt „Pisanica od srca”. Jesteśmy firmą międzynarodową, która obsługuje 60 krajów na całym świecie. Staramy się jednak podkreślać nasze chorwackie pochodzenie, dlatego pokazujemy Polakom, że mamy coś wyjątkowego z naszego małego miasteczka, które liczy około 30 tys. mieszkańców.

Co wyróżnia akurat te pisanki?

To specjalne pisanki zrobione przez artystów sztuki naiwnej. Każdą z pisanek pomalowało czterech chorwackich artystów, każdy z nich miał do pomalowania ¼ jaja. Jest to prawdziwe dzieło sztuki, nie kopiujące czegokolwiek. Ten rodzaj sztuki jest bardzo popularny w Chorwacji i doceniany na całym świecie.

Chorwackie pisanki możemy podziwiać na Rynku w Krakowie do 22 kwietnia. Co z nimi stanie się potem?

Wrócą do Koprivnicy. Jedna z nich zostanie w Krakowie jako świąteczny prezent. Dwie pisanki zostały także wysłane do Warszawy, w tym jedno z logami Podravka i Vegeta – można je zobaczyć w okresie wielkanocnym w okolicy Pałacu na Wodzie w Łazienkach Królewskich, drugie w Muzeum Narodowym.

Dlaczego loga pojawiły się na jednym z jajek?

Tak jak wspomniałem wcześniej, Podravka pochodzi z Koprivnicy, skąd niezmiennie czerpiemy wiele inspiracji. Chcemy, jak ci artyści, kierować się kreatywnością i pasją. Mamy wspólne wartości.