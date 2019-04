Chrzciny dziecka Martyniuków. Wnuczka króla disco polo Zenka Martyniuka ma na imię Laura

Podczas kazania usłyszeliśmy o potrzebie odnowienia osobistej relacji z Jezusem oraz o Zbyszku Nowaku. To górnik, którego odkopano pięć dni po katastrofie w kopalni Halemba. - Zbyszek mówił w wywiadzie, że modlił się do Boga. Dziękował mu za swoje życie, za żonę, za dzieci. Nie robił Bogu pretensji. Mówił: To właśnie do Ciebie należy ostatnie słowo - podkreślał proboszcz ks. Świerad M. Pettke.

- To było dosadne i ciekawe kazanie. Dające wiele do myślenia - stwierdziła później Ewelina Martyniuk.

Cieszyła się, że nawet pogoda tego dnia sprzyjała. - Przygotowywaliśmy się bardzo długo. Teraz spędzamy czas w gronie rodzinnym - mówiła już w sali bankietowej, gdzie goście bawili się na chrzcinach.

- W kościele miałem mała tremę, teraz jest wszystko w porządku - śmiał się Daniel Martyniuk.