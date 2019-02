"Ciąża plus". Kobiety w ciąży nie będą płacić za leki? Koszt programu to aż...

Znaleźć się na niej mają preparaty najczęściej przypisywane ciężarnym. Z jednym zastrzeżeniem – darmowe mają być nie suplementy diety, a tylko leki na receptę, np. na nadciśnienie, cukrzycę ciążową czy utrzymanie ciąży i to zaordynowane przez ginekologa, lekarza rodzinnego lub specjalistę, który opiekuje się ciężarną.

Ministerstwo Zdrowia od momentu wejścia w życie ustawy będzie mieć cztery miesiące na przygotowanie listy leków. "Koszt programu to 20 milionów złotych rocznie. Co ważne, państwo dopłacać ma do leków od momentu poczęcia - także w przypadku ciąży z in vitro".