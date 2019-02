Cierpisz na bezsennosć? Niedobór snu może być groźny

Niedostateczna ilość snu jest jednym z atrybutów współczesnego człowieka, który w pędzie życia często zapomina o swoim zdrowiu. Tendencje światowe w tym aspekcie są mocno niepokojące – statystyczny człowiek przesypia zaledwie 6 h dziennie. Tymczasem według naukowców z Narodowego Centrum Badań Zaburzeń Snu, sen tuż obok diety i aktywności fizycznej, jest podstawowym czynnikiem, pozwalającym zachować dobre zdrowie. Wobec tego: ile snu potrzebuje przeciętny Kowalski? Według Michaela Breusa autora „The Power of When" uwarunkowane jest to genetycznie. Przy czym przyjmuje się, że średnio powinno się spać ok. 7,5 h dziennie.