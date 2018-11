Ciężarówka Coca-Coli 2018, Warszawa. Gdzie i kiedy będzie można ją spotkać?

Disney on Ice Warszawa 2018. Gwiazdy filmów dla dzieci zatańczą na lodzie w Hali Torwar [PROGRAM, CENY BILETÓW]

Konrad Dąbrowski

Disney on Ice Warszawa 2018. Disney On Ice to wyjątkowe widowisko, w którym głównymi gwiazdami są kultowe postacie z produkcji Disneya. Organizatorzy zapowiadają zachwycającą jazdę na lodzie, imponującą scenografię oraz wiele niezapomnianych emocji. Przejdź do artykułu poniżej, a...