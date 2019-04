Ciężarówka dla firmy – zakup czy leasing? Co warto wiedzieć?

W zależności od możliwości, zadań i celów danego przedsiębiorstwa, firma będzie musiała odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Czy może pozwolić sobie na zakup samochodu ciężarowego? Czy może lepszym rozwiązaniem będzie leasing ciężarówki? Czym kierować się przy wyborze oferty? Jaki wpływ na ten wybór będzie miał dostęp do serwisu i magazynu z częściami zamiennymi? W niniejszym tekście postaramy się przedstawić w skrócie co warto wiedzieć**na temat zakupu/leasingu ciężarówki dla firm**

.

Polska siła transportowa

Polskie firmy transportowe są bez wątpienia jedynymi z najprężniej działających na wspólnym rynku Unii Europejskiej. Można nawet powiedzieć, że stały się one jedną z wizytówek naszego kraju w pozostałych krajach Wspólnoty, przede wszystkim w Niemczech i Francji, gdzie polscy kierowcy udają się w trasę najczęściej. Jak oceniał w połowie 2017 roku Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, po Europie miało jeździć około 200 tysięcy ciężarówek z Polski, zatrudniając około 300 tysięcy kierowców, co dostatecznie pokazuję siłę pozycji polskich przedsiębiorstw w sektorze transportu, windując je na czoła różnych europejskich rankingów.

– Polskie firmy transportowe zdominowały europejski rynek przewozowy. Jak pokazują ostatnie dane Eurostatu, kierowcy ciężarówek z naszego kraju wykonali najwięcej tonokilometrów w ramach transportu międzynarodowego i kabotażowego spośród wszystkich państw Wspólnoty – pisał pod koniec zeszłego roku portal Money.pl.

Serwis i części

Firmy przewozowe doskonale zdają sobie sprawę, jak bardzo istotnymi elementami transportowej układanki jest szybki i łatwy dostęp do usług serwisowych oraz możliwość bezzwłocznego dostania niezbędnych części do pojazdów. Dlatego też powinno to w istotny sposób wpływać na końcową decyzję zakupu czy leasingu ciężarówki. Nabywając ciężarówkę musimy być pewni, że a pakiecie otrzymamy również swego rodzaju wentyl bezpieczeństwa w postaci profesjonalnego sklepu z częściami, a w razie potrzeby również pomoc fachowego zespołu specjalistów, mających do dyspozycji nowoczesny warsztat o dużych mocach przerobowych.

Przykład dobrze rozbudowanej oferty serwisowej można zaobserwować na stronie Mercedes-Benz Trucks Warszawa (https://poruszamybiznes.pl/). Przede wszystkim mamy tu zespół na wysokim poziomie, ale co równie ważne – rozbudowany i nowoczesny pod względem technologicznym warsztat. Ponadto dochodzi do tego odpowiednio wyposażony i kilkukrotnie w ciągu dnia uzupełniany magazyn z częściami zamiennymi, z ewentualną realizacją zamówienia w trybie pilnym. W ten sposób każda potrzeba wymiany części realizowana jest niemal natychmiast, zwłaszcza że serwis i magazyn współpracują jako naczynia połączone, kompatybilne.

Strategiczna decyzja – zakup ciężarówki

Przejdźmy jednak z poziomu europejskiego do skali pojedynczej firmy. Zakup nowej ciężarówki jest niewątpliwie podstawową, strategiczną decyzją dla każdego przedsiębiorstwa transportowego. Niezależnie, czy prowadzącego działalność w kraju czy wysyłającego swoich kierowców za granicę; dużego i dobrze prosperującego (choć naturalnie w tym wypadku, kiedy można pozwolić sobie na więcej, może być to stosunkowo łatwiejsze), czy dopiero wykręcającego pierwsze kilometry na krajowych czy zagranicznych drogach. Dlatego decyzja o zakupie nowego pojazdu powinna bazować na przejrzeniu dostępnych ofert, porównaniu ich i wybraniu najlepszej dla danego przedsiębiorstwa – jego potrzeb i możliwości – oferty. W procesie wyboru ciężarówki i warunków jej zakupu producenci często wychodzą przedsiębiorcom naprzeciw, proponując różne udogodnienia przed zakupem pojazdu, a w niektórych przypadkach idą nawet o krok dalej, proponując również opiekę posprzedażową.

Warto w tym miejscu zauważyć, że decyzję o zakupie ciężarówki niejako ułatwiają związane z tym ulgi podatkowe, czyli przede wszystkim możliwość odliczenia podatku VAT. W przypadku samochodów ciężarowych dla firm istnieje możliwość odliczenia 100 procent podatku.

Leasing ciężarówki – czy to się opłaca?

Samochodu ciężarowego nie trzeba jednak od razu kupować. Alternatywnym wyjściem w stosunku do nabycia ciężarówki na własność jest leasing. Dotyczy to zwłaszcza dopiero wchodzących na rynek przedsiębiorstw, które starają się dopiero rozkręcić swoją działalność, albo po prostu tych, którzy w danym momencie nie mogą sobie pozwolić na wydatek związany z zakupem potrzebnego środka transportu. Co warte podkreślenia, w przypadku leasingu również można odliczyć podatek VAT.

– Odpowiednie zdefiniowanie pojazdu w odniesieniu do ustawy o VAT ma znaczenie ze względu na sposób odliczania podatku VAT zarówno od rat leasingowych, jak i pozostałych wydatków eksploatacyjnych, w tym również zakupu paliwa. Otóż pojazd uznany za ciężarowy uprawnia przedsiębiorcę do 100% odliczenia podatku VAT od ww. wydatków bez konieczności dopełnienia dodatkowych obowiązków formalnych – czytamy na stronie „Poradnik Przedsiębiorcy”.

Leasing coraz popularniejszy

Jak pokazują dane za ostatnie lata, rozwiązanie leasingowe cieszy się całkiem sporą popularnością. Należy zauważyć, że o ile zakup ciężarówki to – jak podkreśliliśmy – strategiczna decyzja, wpływająca na długoterminowe działanie danego przedsiębiorstwa, to w przypadku leasingu oferta jest bardziej elastyczna i można ją dostosowywać do bieżących potrzeb i działalności firmy.

– Według danych firm leasingowych – podawał portal CargoNews.pl – w pierwszym kwartale 2015 r. zainteresowanie tego typu produktami rosło, a blisko połowa z zawieranych umów dotyczyła samochodów ciężarowych o masie do i powyżej 3,5 tony, ciągników siodłowych, przyczep i naczep. […] Najczęściej niezbędny jest wkład własny o określonej przez firmę wysokości oraz pewien staż prowadzenia działalności. Pojazd bierzemy w leasing, odprowadzając miesięczne raty przez umówiony okres, a po zakończeniu umowy możemy go wykupić.

Oczywiście w leasing można wziąć zarówno samochody nowe, jak i te używane. Właśnie tak – czyli uzupełniona o dobry serwis i wyposażony magazyn – powinna wyglądać dobra oferta zakupu czy leasingu ciężarówki.

