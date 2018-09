Cisza i spokój. Słychać tylko śpiew ptaków

-Jednym z naszych niezaprzeczalnych atutów jest usytuowanie hotelu – odpowiada Dagmara Leja, dyrektor zarządzający Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & Spa, członek zarządu spółki Start Travel, właściciela obiektu. - Hotel zlokalizowany jest w niedalekiej odległości od Krakowa; na tyle blisko, że można przyjechać do nas na jeden dzień, skorzystać z basenu, sauny i spa, wybrać z pakietów przygotowanych dla gości taki, który nam najbardziej odpowiada, na przykład pakiet Balijski rytuał spa przynoszący odprężenie, poprawę kondycji i zdrowia skóry. Potem zjeść dobry lunch, przejść się na spacer po okolicy, podziwiając piękne krajobrazy wsi zmieniające się wraz z porami roku. W okresie letnim do dyspozycji jest dodatkowo zewnętrzne jacuzzi i taras widokowy z leżakami do opalania. Równocześnie hotel jest na tyle daleko, że jeśli nasi goście zdecydowaliby, że jednak nie chcą wracać na noc do miasta, bo w następny dzień czekają na nich kolejne atrakcje, nie ma z tym najmniejszego problemu, mogą przenocować. Nasz hotel ma profil turystyczno-biznesowy. „Cisza i spokój”, to dewiza, którą się kierujemy.

Aktywny wypoczynek

Wzgórza Wyżyny Miechowskiej, gdzie położony jest Hotel Mercure Racławice Dosłońce Conference & Spa, rzeczywiście zachwycają swą malowniczością. Raptem 40 kilometrów od gwarnego Krakowa, w pobliżu historycznych Racławic, miejscowości zajmującej szczególne miejsce w historii Polski, goście hotelowi, czy to indywidualni, czy biznesowi, mogą liczyć na warunki pobytu, jakimi nie dysponują inne tego typu obiekty. Na 6 hektarach należących do hotelu jest staw, są stanowiska do nauki i gry w golfa, kort tenisowy, boiska do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i nożnej. W zimie można pograć w hokeja, latem w chacie grillowej zorganizować towarzyskie spotkanie, przejażdżki konne lub quadami. Jak zaznacza dyr. Dagmara Leja, w hotelu działa wypożyczalnia rowerów, więc goście mogą wyruszyć na dalsze wycieczki wyznaczonymi trasami rowerowymi.

- W weekendy organizujemy spacery po okolicy, także wędrówki nordic walking – wymienia dyrektorka Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & Spa. - Staramy się organizować naszym gościom wiele zajęć i aktywności, aby mogli się w pełni zrelaksować i wypocząć. Do ich dyspozycji jest basen, gdzie można skorzystać z zajęć aqua aerobiku, ponadto jacuzzi, trzy sauny, bar i restauracja oraz komfortowe pokoje. Dodam, że w niektóre weekendy nasz szef kuchni prowadzi warsztaty kulinarne, można więc skorzystać z porad profesjonalisty.

Wszystko dla dzieci

Podobne warsztaty, tyle że nauki pieczenia ciasteczek, organizowane są dla dzieci. Bo też dzieci i psy są mile widzianymi gośćmi w hotelu. W czasie ferii, wakacji bardzo często oferta dla najmłodszych jest gratis; to duże ułatwienie dla rodziców. A pieczenie ciastek to dla maluchów niezła frajda – pod okiem pani cukiernik, która opowiada jak zrobić cisto, wycinają foremkami różne kształty i cieszą się z własnoręcznie przygotowanych wypieków. Dzieciaki mogą się też wyszaleć na świeżym powietrzu – kusi ich plac zabaw, a także zakupione w tym roku luksusowe malutkie autka, którymi za pomocą pilota sterują opiekunowie. Także pokoje hotelowe (wyposażone w łóżeczka dziecinne, wanienki, przewijaki, a nawet nocniki) oraz restauracja (specjalne menu dla dzieci) czekają na najmłodszych. Również strefa Wellness & spa ma dla nich specjalną ofertę – tzw. baby spa, m.in. malowanie buziek, masaże plecków, manicure księżniczki. A po południu można się pobawić na dziecinnej dyskotece lub pooglądać filmy w pokoju zabaw.

- W czasie ferii, świąt, wakacji przygotowujemy cały program animacyjny dla dzieci – mówi Dagmara Leja. - Dzieci mogą spędzić 5 godzin dziennie pod okiem profesjonalnych animatorów z wykształceniem pedagogicznym. Zajęcia są ustawione tak, aby rodzice w tym czasie mogli zająć się tym, co lubią, na przykład ojcowie grają w piłkę, a mamy poddają się zabiegom w spa. Co roku staramy się przygotować coś ciekawego dla dzieci. Na przykład tegoroczne wakacje upłynęły pod znakiem ekologii. Na wyznaczonym poletku dzieci hodowały jarzyny i kwiaty, podlewały, plewiły chwasty. To dla niektórych z nich było niecodzienne doświadczenie.

Dyrektor Leja podkreśla, że do hotelu można także przyjechać z niewielkim psem: - Jestem psiarą, mam trzy psy i wiem, jak trudno się z nimi rozstać wyjeżdżając. Dla piesków mamy miseczki, zabawki, gryzaki oraz specjalny ogródek. Czyli do Hotelu Mercure Racławice Dosłońce Conference & Spa może przyjechać na wypoczynek cała rodzina, łącznie z psem.

Który pakiet wybrać?

Hotel Mercure Racławice Dosłońce Conference & Spa przygotował dla swych gości ponad 20 pakietów, każdy więc znajdzie coś dla siebie.

- Naszym zamysłem było, aby hotel był taką bazą wypadową nawet na jeden dzień – komentuje dyr. Dagmara Leja. - Dla wszystkich zmęczonych zgiełkiem miasta oraz osób mających ochotę aktywnie spędzić czas i skosztować wyśmienitych dań w naszej restauracji, mamy pakiet „Dzień za miastem”, który kosztuje 60 złotych od osoby. W ofercie jest obiad z deserem, 3-godzinny wstęp do strefy wellness, czyli korzystanie z basenu, sauny, jacuzzi.

W ofercie hotelu jest także m.in. pakiet dla seniorów, pakiet rehabilitacyjny, anti-anging, spa dla przyjaciółek, weekend spa, a także pakiet odchudzający. Wszystkie pakiety charakteryzują się odpowiednimi zabiegami oraz menu.

- Zabiegi spa zmieniają się w zależności od pory roku; także cztery razy w roku zmieniamy menu – podkreśla dyrektor. - Chcemy, aby było skomponowane z sezonowych produktów, najświeższych i najlepszych w danej porze roku. W lecie proponujemy gościom pakiety wakacyjne, takie jak na przykład Hawajska wyspa, Harmonia natury, ale za chwilę w ofercie będziemy mieć pakiety jesienne, między innymi Spa pachnące jabłonią, Żurawinowa rozkosz. Żeby ocieplić jesienną atmosferę przygotowaliśmy także interesujące pakiety dla dwojga. Przez cały rok prowadzimy ponadto tygodnie tematyczne. Oznacza to, że na zabiegi z danego tematu od poniedziałku do piątku jest 30 procent rabatu. Chcemy zachęcić gości, aby odwiedzali nasz hotel nie tylko w weekendy, ale również w powszednie dni.

W minionym tygodniu goście mogli skorzystać z 30-procentowej zniżki pakietu Balijski rytuał spa. Restauracja proponowała taniej balijskie specjały, a bar egzotyczne drinki. Rytuał, który łączy w sobie tradycyjny masaż, elementy akupresury i aromaterapii, prowadzony jest przez terapeutów z wyspy Bali.

Aktualny tydzień tematyczny z 30-procentową zniżką dotyczy pakietu Hawajska wyspa. W restauracji serwowane jest hawajskie menu, egzotyczny drink Mai Tai. Zabiegi ze zniżką to: masaż hawajski LOMI LOMI Nui, masaż gorącymi kamieniami, kokosowy peeling całego ciała, owocowy raj - zabieg wyszczuplający na ciało, orzeźwiająca kąpiel pomarańczowo-cynamonowa, masaż głowy bazujący na prawdziwym oleju kokosowym.

Hotel Mercure Racławice Dosłońce Conference & Spa to także profesjonalne centrum konferencyjne, obejmujące ponad 550 metrów kwadratowych powierzchni. Podobnie jak goście indywidualni, biznesowi klienci hotelu, w nowocześnie wyposażonych trzech superkomfortowych salach znajdą warunki do organizacji konferencji i spotkań integracyjnych. Największa sala pomieści do 460 osób.