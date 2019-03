CityBee - nowoczesne rozwiązanie transportowe dla dużych miast

Pewnie gdybyś zastanowił się ile razy w ciągu ostatniego roku potrzebowałeś przewieźć coś większego, okazałoby się, że było co najmniej kilka takich sytuacji. Kupiłeś nowe meble, materiały budowlane do remontu mieszkania, a może musiałeś przetransportować stół i krzesła ogrodowe na działkę pod miastem? Takie sytuacje z różną częstotliwością spotykają każdego z nas. Z drugiej strony są one na tyle rzadkie, że zakup własnego auta dostawczego nie ma sensu. Często nie ma też sensu płacenie za transport, czy jednorazowy wynajem samochodu, gdzie cena takiej usługi może być zbyt wysoka, poza tym jej natychmiastowa dostępność jest mocno ograniczona - wymagane jest wcześniejsze zamówienie, wpłata zaliczki, kaucji itp.

Przed podobnym problemem stają przedsiębiorcy, również tacy, którzy mają w swojej firmie samochody dostawcze. Co w sytuacji, gdy posiadana flota okazuje się niewystarczająca, by przewieźć np. niezbędny sprzęt na weekendowy event? Co, gdy nagle firmowe auto ulegnie awarii lub kolizji i będzie musiało jakiś czas przymusowo spędzić w warsztacie?

Oba przedstawione przykłady z życia prywatnego i służbowego łączą wspólne potrzeby, które najtaniej i najwygodniej zrealizować przez CityBee. Carsharing aut osobowych, który zdobywa w polskich dużych miastach coraz większą popularność, teraz jest także dostępny w „wersji dostawczej”. Jak działa CityBee? Do korzystania z usługi potrzebny będzie smartfon z systemem Android lub iOS, prawo jazdy kategorii B i karta płatnicza. Aplikację można ściągnąć za darmo z App Store lub Google Play. Dzięki prostej i szybkiej rejestracji, już po 2-3 minutach jest możliwe wyszukanie i zarezerwowanie samochodu. Sam proces wynajmu jest bardzo prosty - na smartfonie lokalizujesz i rezerwujesz odpowiadające ci auto. Darmowa rezerwacja na 15 minut pozwoli ci na bezstresowe dotarcie do zaparkowanego dostawczaka, którego drzwi będziesz mógł otworzyć przez aplikację. Kluczyki znajdują się w środku, więc bez po prostu wsiadasz i jedziesz, a za swoją podróż płacisz dopiero po jej zakończeniu. Banalne!

Licząca 150 charakterystycznych biało-pomarańczowych aut flota CityBee jest oparta o sprawdzone i niezawodne auta - dostępne są nowe Volkswageny Craftery i Fiaty Ducato. To absolutni liderzy rynku aut użytkowych. Każdy z nich zapewnia wystarczającą przestrzeń ładunkową nawet dla dużego transportu - maksymalnie 13 metrów sześciennych, co w praktyce oznacza 90 kartonów o standardowym rozmiarze 56x33x41 cm, albo blat kuchenny o długości 3,5 m. Maksymalna masa ładunku to aż 1450 kg w przypadku Fiata Ducato i 1276 kg w przypadku Volkswagena Craftera. To wartości, które pozwalają na to, by uniknąć kompromisów w czasie transportu. Aby ułatwić ładowanie, dostawczaki mają szerokie drzwi tylne i rozsuwane boczne, wyposażone są w pasy do mocowania ładunku, w uchwyt i ładowarkę do telefonu. Jakże pomocnych towarzyszy podróży można zabrać do kabiny - oprócz fotela kierowcy ma ona miejsca dla dwóch osób. Dodajmy - bardzo wygodne miejsca. Współczesne auta dostawcze zapewniają nieporównanie wyższy komfort podróży niż ich odpowiednicy sprzed lat. Zarówno wyciszenie kabiny, jak i łatwość prowadzenia coraz częściej przypominają zwykłe samochody osobowe. Jeżeli nie masz doświadczenia w prowadzeniu auta dostawczego, nie przejmuj się. Kierowca siedzi dużo wyżej niż w zwykłym aucie osobowym, przez co więcej widzi, a obszerne i duże lusterka boczne ułatwiają manewrowanie dużym autem. Wystarczy kilka chwil, żeby się przyzwyczaić i nauczyć manewrowania i można ruszać w drogę. Ceny za wynajem obu są identyczne - z jasnym i przejrzystym cennikiem. Zgodnie z nim, za pierwsze 50 km danego dnia nie jest naliczana opłata za przejechane kilometry, a stawki za wynajem zależą od długości wynajmu - 0,99 zł za minutę, 49 zł za godzinę, 219 zł za dzień i 1299 zł za tydzień (kwoty brutto). Jeżeli planujesz pokonać więcej niż 50 km jednego dnia, za każdy dodatkowy kilometr zapłacisz 65 groszy. To jedyne i całkowite opłaty zawierające w sobie cenę paliwa, ubezpieczenia i wszelkie inne koszty techniczne. Jeżeli prowadzisz firmę, w aplikacji możesz dodać jej dane, podpiąć służbową kartę płatniczą, co pozwoli CityBee przygotować dla ciebie miesięczne rozliczenia.

Usługa jest dostępna w dziesięciu aglomeracjach: w Warszawie, Krakowie, Trójmieście, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Białymstoku, Lublinie, Bydgoszczy i na Śląsku. Jeżeli planujesz transport pomiędzy miastami, w których operuje CityBee, możesz zostawić samochód w miejscu docelowym bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Strefy bezpłatnego parkowania, w których można bez problemu zaparkować auto mające prawie 6 metrów długości są usytuowane w dogodnych miejscach, także w pobliżu marketów z materiałami budowlanymi i meblami, które stanowią oczywisty punkt startowy wielu podróży.

W Warszawie strefy CityBee znajdują się m.in. przy sklepie IKEA na Targówku, obok centrum handlowego M1 w Markach oraz w okolicy marketów budowlanych OBI położonych przy Alei Krakowskiej i ul. Puławskiej. Lokalizacje wszystkich kilkunastu stref można zobaczyć na mapie z poziomu aplikacji.

Dostawczy carsharing proponowany przez CityBee idealnie wpisuje się w dynamikę rozwoju dużych miast i ich mieszkańców. Natychmiastowa dostępność, przejrzyste koszty i nowoczesna flota powodują, że usługa jest bezkonkurencyjna.

To co dzisiaj wieziemy…?

Więcej informacji o usłudze i dostęp do aplikacji TUTAJ.