Ciuchowisko w Warszawie - kolejna edycja szalonej wymiany używanych ubrań

Czym jest Ciuchowisko?

Ciuchowisko to wielka akcja wymiany ubrań. Każdy może przynieść ciuchy, których już nie potrzebuje oraz wziąć coś, czego inni chcą się pozbyć. To doskonała okazja dla tych, którzy chcą zrobić porządki w szafie, a przy okazji pomóc potrzebującym. Rzeczy, które nie znajdą nowego właściciela, są pakowane i oddawane wybranej organizacji charytatywnej lub placówce społecznej.

Ciuchowisko: co można przynieść?

Przynosić można nie tylko ubrania (czyste, bez dziur), ale i książki, płyty oraz zabawki dla dzieci, czyli wszystko to, co jest już nam niepotrzebne albo zwyczajnie nam się znudziło. Przyniesione rzeczy trafiają na wspólną kupkę ubrań i przedmiotów. I w tym momencie tracą one właściciela. Jako bezpańskie może przygarnąć je każdy. Podobnie jak na poprzednich edycjach wydarzenia i tym razem nie zabraknie stoisk z rękodziełami oraz oryginalnymi upominkami.

Ciuchowisko: bilety

Wstęp na Ciuchowisko kosztuje 7 zł - niezależnie od tego, czy przynosimy ubrania, czy też nie.

Ciuchowisko: kiedy i gdzie?

Warszawska edycja Ciuchowiska odbędzie się w sobotę 8 grudnia 2018 r. w klubokawiarni Jaś & Małgosia (al. Jana Pawła II 57). Akcja startuje o godz. 15:00 i potrwa do 17:00.