CLJ: Juniorzy Wisły Kraków podążyli śladem pierwszej drużyny. Pewne zwycięstwo nad Legią Warszawa

Wisła Kraków, jak zakończyła rozgrywki w Centralnej Lidze Juniorów, tak i je rozpoczęła. Na koniec piłkarskiego 2018 roku, Biała Gwiazda pokonała Zagłębie Lubin i Jagiellonię Białystok, a w 2019, była bezlitosna dla Elany Toruń, Motoru Lublin, Lecha Poznań, a dziś też i dla Legii Warszawa. Podopieczni Pawła Regulskiego do stolicy pojechali m.in. bez środkowego obrońcy — Dawida Szota, który znalazł się w meczowej osiemnastce na spotkanie pierwszej drużyny z Piastem Gliwice.

Ci, którzy zdecydowali się obejrzeć sobotnie spotkanie pomiędzy Legią a Wisłą, nie żałowali. Za „wisienkę na torcie” pierwszej połowy z pewnością można uznać gol debiutanta w barwach Białej Gwiazdy — Emmanuela Kumaha. Młodzieżowy reprezentant Ghany uderzył z około 30. metra, co zaskoczyło Gabriela Kobylaka i piłka, ocierając się o jego palce, wpadła do bramki. Na kolejną bramkę nie trzeba było długo czekać. Zaledwie siedem minut później, Marcin Grabowski dośrodkował w pole karne, wprost na głowę Kumaha, a ten nie pomylił się i po raz drugi trafił do siatki.

Po zmianie stron, w polu karnym Kamila Brody zrobiło się niebezpiecznie. Wydawało się, że legioniści są bliscy zdobycia bramki kontaktowej, jednak Bartłomiej Ciepiela obejrzał drugi żółty, a w konsekwencji czerwony kartonik i musiał opuścić plac gry. Spotkania nie dokończył też bohater Białej Gwiazdy. Ghańczyk jeszcze w pierwszych 45. minutach doznał urazu i nie był w stanie kontynuować spotkania. Wiślacy zadali ostatni cios w 66. minucie, a po składnej akcji, warszawskiego golkipera pokonał Arkadiusz Kasia.

Biała Gwiazda, dzięki zwycięstwu nad Legią wskoczyła na trzecie miejsce w tabeli. Przypomnijmy, że piłkarze z Krakowa mają do rozegrania zaległy mecz z Pogonią Szczecin. Jego termin ustalono na 1 maja. Kolejne mecze w Centralnej Lidze Juniorów już za tydzień. „Wojskowi” zmierzą się z Cracovią na wyjeździe, a Wisła zagra ze Śląskiem we Wrocławiu.

CLJ: Legia Warszawa — Wisła Kraków 0:3 (0:2)

Bramki: 0:1 Kumah (30’) 0:2 Kumah (37’) 0:3 Kasia (66’)

Czerwona kartka: Ciepiela (Legia)

Legia Warszawa: Kobylak - Niski, Gładysz, Goliński, Czach (46’ Wach), Konik - Grabowski (55’ Misiak), Łakomy, Ciepiela, Leszczuk(78’ Lisowski) - Preuss (78’ Czado).

Wisła Kraków: Broda - Gruszkowski (90” Zawada), Jeziorski, Morys, Grabowski - Moskiewicz, Bentkowski (65’ Janik) - Kumah (54’ Wydra), Śliwa, Korczyk - Kasia (82’ Gałka).

