CLJ u-17. Awans wywalczony w pocie czoła. Legia Warszawa pewnie pokonała Zagłębie Lubin i zagra w finale

Prawie rok temu Zagłębie Lubin sięgnęło po mistrzostwo Polski u-15. Od września większość zawodników tamtej zwycięskiej drużyny rozpoczęła treningi w drużynie U-17. I tutaj udało im się osiągnąć sukces. Zwyciężyli swoją grupę, co pozwoliło im awansować do ogólnopolskich półfinałów. Tutaj losowanie przyniosło im mistrza grupy I czyli warszawską Legię. O grę w finale nie mogło być łatwo. Pierwszy mecz nie przekreślił ich szans, gdyż na własnym boisku przegrali zaledwie 2:3.

Jadąc do stolicy stanęli przed trudnym zadaniem, a jego ciężar dodatkowo zwiększyła pogoda. Początek meczu zaplanowano w samo południe, a temperatura znacznie przekraczała trzydzieści stopni. Bezchmurne niebo i lejący się skwar sprawiły, że te zawody należały do wyjątkowo wymagających. Stawka była jednak wysoka - zwycięzca 18 czerwca miał zmierzyć się w Ząbkach z Lechem Poznań, który w półfinałach pokonał kielecką Koronę.

Ze stadionu w Ząbkach na co dzień korzystają rezerwy Legii, we wtorkowym spotkaniu (rozpocznie się ono o 18.30) Wojskowi poczują się więc jak gospodarze. Zdołali nie tylko dowieźć wypracowaną w Lubinie przewagę, ale swoją wyższość udowodnili zwyciężając na bocznym boisku przy Łazienkowskiej 3 2:0. Pierwszy gol padł już w 21. minucie, a jego autorem okazał się Kacpwr Gościniarek. Końcowy rezultat ustalił Michał Sparwasser na chwilę przed ostatnim gwizdkiem. Urodzony w 2002 roku piłkarz pojawił się na boisku zaledwie chwilę wcześniej.

"Mecz miał dwa oblicza"

Ze świeżymi siłami zdołał zrobić to, czego w wielu poprzednich sytuacjach nie udało się dokonać jego kolegom. Zatrzymał też ambicje lubinian, którzy po przerwie ruszyli do ofensywy znacznie mocniej. Oni nie mieli już nic do stracenia, stworzyli sobie znacznie więcej sytuacji i gra w dużej mierze toczyła się na połowie rywala. Wojskowi przetrwali jednak te ataki i w końcówce, podobnie jak w pierwszej części spotkania, udowodnili swoją wyższość. - Wiadomo było, że nie będzie łatwo. Akademia Zagłębia Lubin to jedna z najlepszych akademii piłkarskich w Polsce - mówił po zakończeniu spotkania szkoleniowiec Legii Grzegorz Szoka. - Ten mecz miał dwa oblicza. W pierwszej połowie trochę lepiej wyglądaliśmy my pod kątem fizycznym, po przerwie goście.