Cloud Token pomnoży Twoje pieniądze

Jednak kryptowalut nie da się przetrzymywać w portfelu w kieszeni, ani w skarpecie schowanej do szafy. Aby przetrzymywać kryptowaluty, a co za tym idzie, inwestować w nie – musimy posiadać portfel internetowy. W tym artykule, przedstawiamy portfel kryptowalut jakim jest Clout Token. Jest to aplikacja na smartfon, która pozwala nam nie tylko przetrzymywać kryptowalutę na swoim koncie, ale także generuje nam przychód pasywny, który w tej chwili oscyluje w graniach około 10% miesięcznie. Czy słyszałeś o tej aplikacji do tej pory? Jeżeli nie to się nie dziw, jest to nowa aplikacja, która szturmem zdobywa popularność. Liczba użytkowników tej aplikacji przekroczyła już 150 tysięcy. Jest to naprawdę duża społeczność, szczególnie, że aplikacja jest jeszcze w swoim początkowym etapie rozwoju. Nie mniej jednak, już pozwala ona zarabiać na inwestowaniu pasywnym.

Jak działa inwestowanie pasywne w aplikacji Cloud Token? Jest to zaskakująco proste, wystarczy po prostu przesłać do portfela kupione wcześniej na giełdzie np. BitBay lub w aplikacji Wirex kryptowaluty np. Bitcoin lub Ethereum i powierzyć je sztucznej inteligencji o nazwie JARVIS AI, to ona właśnie obraca Twoimi kryptowalutami tak aby wiązało się to z pasywnym przychodem około 10% miesięcznie. Aby inwestycja doszła do skutku musimy ją utrzymać przez minimum 30 dni, ponieważ w innym przypadku zostanie pobrana opłata w wysokości 10% zainwestowanych środków. Jeżeli jednak nam się uda przetrzymać 30 dni, to po tym czasie wycofywanie pieniędzy nie jest obciążone żadną opłatą. Pamiętaj, że trzymanie funduszy w projekcie JARVIS AI nie jest w żaden sposób ograniczone czasowo. Możesz je trzyamć tam miesiąc, możesz też rok, 5 lat i dłużej ciesząc się cały czas z stałego przychodu około 10% miesięcznie. Zyski wypłacane są w wewnętrznej walucie o nazwie CTO, którą to można zamieniać potem ponownie w walutę Bitcoin lub Ethereum i znów inwestować lub wypłacić na giełdę lub do Wirex. Warto jednak trzymać wypłaty w walucie CTO w portfelu Cloud Token ponieważ jest szansa, że cena tej waluty może za parę miesięcy sięgnąć nawet 60 dolarów i więcej. Jeżeli spojrzymy na podobny projekt o nazwie Plus Token, to w nim cena wewnętrznej waluty wzrosła z 0,4 dolara do aż… 82 dolarów w ciągu roku! Jest to praktycznie nieosiągalny wzrost w większości inwestycji.