Cmentarz Bródnowski. Tłumy ludzi, spore kolejki i dużo nerwów [ZDJĘCIA]

Tłumy w autobusach, na przystankach i drogach prowadzących na cmentarze. Jak co roku 1 listopada warszawiacy tłumnie ruszyli na cmentarze by odwiedzić groby bliskich. Dojścia do bram nekropoli dodatkowo zastawione są straganami. Tak było dziś na cmentarzu Bródnowskim. Kliknij w zdjęcie i przejdź do galerii.