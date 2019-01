Cmentarz Powązkowski. Najsłynniejsza nekropolia w Polsce. Nie od zawsze było to prestiżowe miejsce [ZDJĘCIA]

Cmentarz Powązkowski. Historia

Powązki to dawna osada, która znajdowała się poza granicami Warszawy. Wcześniej nazywała się Mostki i należała do parafii w Starych Babicach. Wieś została w 1770 roku przekształcona w ogród przez rodzinę Czartoryskich, a następnie w 1790 roku - na zlecenie Melchiora Korwina Szymanowskiego, który posiadał część drób na Powązkach - przekształcona w cmentarz. Był to czas, gdy nekropolie przenoszono poza granice miast. Projektem zajął się Dominik Merlini - włoski architekt zajmujący się m. in. Łazienkami Królewskimi. Merlini zaprojektował również kościół pod wezwaniem św. Karola Boromeucza, który ufundował król Stanisław August i prymas Michał Poniatowski.

Początkowo cmentarz zajmował powierzchnię dwóch hektarów (dziś 43 ha). Już wtedy powstały podziemne katakumby. Powązki, miały być od początku cmentarzem „dla wszystkich” - a nie tylko dla wybranych, jak działo się w nekropoliach przykościelnych. Cmentarz założono 4 listopada 1790 roku, ale otwarto - to znaczy poświęcono - 20 maja 1792. Uroczystość połączona była z ukończeniem katakumb oraz rozpoczęciem budowy kościoła. Co ciekawe, w archiwach „Kuriera Warszawskiego” podaje się, że pierwsze pochówki zaczęły się jeszcze przed poświęceniem cmentarza.

Nekropolia, daleko za rogatkami Warszawy, musiała dopiero dobyć swoją popularność. Dbało o to duchowieństwo, które przeciągało procesje Bożego Ciała aż na Powązki. Cmentarz powiększał się wraz z czarnymi dniami Warszawy. „Lokatorów” przybyło po Insurekcji Kościuszkowskiej (1794), wojnach napoleońskich i Powstaniu Listopadowym (1830-1). Gwałtowny wzrost, nie tylko liczby grobów, ale też prestiżu, nastąpił po roku 1838. Wtedy zamknięto Cmentarz Świętokrzyski i cmentarz na Koszykach. Powązki stały się wtedy jedyną nekropolią na lewym brzegu Wisły.