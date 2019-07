Cmentarzysko Lokomotyw. Zrujnowane pociągi dokonują żywota na bocznicy w Olechowie [ZDJĘCIA]

Cmentarzysko Lokomotyw w Olechowie to wyjątkowe miejsce dla wszystkich, którzy mają dość oklepanych atrakcji turystycznych. Co prawda na odwiedziny zapomnianej bocznicy kolejowej trzeba będzie zarezerwować sobie trochę czasu, bowiem znajduje się ona ok. 130 kilometrów od Warszawy, w łódzkiej dzielnicy Widzew. Zapewniamy jednak, że podróż będzie tego warta.

Cmentarzysko Pociągów - jak zwiedzać?

Zaletą tego miejsca jest fakt, że nie należy ono do szczególnie pilnowanych. Na jednym z forów turystycznych można odnaleźć krótki wpis o bocznicy w Olechowie, pochodzący z maja 2012 roku. Już wtedy jego autor wskazał, że - cytujemy - nie ma tam żadnych zakazów ani zasieków, więc można się pokręcić. Taki stan rzeczy przetrwał do dziś. To szczególnie dobra informacja dla tych, którzy zawsze marzyli o zwiedzaniu opuszczonych miejsc, jednak ze względu na trudną dostępność obiektów, nigdy się na to nie zdecydowali. Pamiętajcie, aby nie niszczyć napotkanych eksponatów i niczego nie zabierać do domu! Pozwólcie innym zwiedzającym zobaczyć cmentarzysko w takiej samej formie, jaką napotkaliście. Dewastacja lub kradzież mienia mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.