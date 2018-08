Co Polacy robią na wakacjach? Te ZDJĘCIA obnażąją zaskakującą prawdę. Również o Tobie

Wakacje to idealny czas na wspaniałą sesję w plenerze, którą oczywiście można pochwalić się na Instagramie. Zdjęcia nad wodą, w parku, podczas uprawiania sportu i jedzenia. Nie każdy mógł cieszyć się urlopem, niektórzy mieli tylko chwilę wolnego. Co tak naprawdę Polacy robili w ciągu lata i uznali za słuszne pochwalić się przed innymi? Okazuje się, że wszyscy jesteśmy do siebie dość podobni. Też masz takie fotki?