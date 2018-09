Co robić w Dzień Chłopaka w Warszawie? Oto kilkanaście świetnych propozycji [TOP 15]

Dzień Chłopaka to idealna okazja, aby swojego ukochanego zabrać na niepowtarzalną randkę. To też świetny moment na spędzenie udanego czasu z kolegą, przyjacielem czy kimś dla nas bliskim. Poniżej przygotowaliśmy aż piętnaście propozycji na Dzień Chłopaka w Warszawie. Wśród nich znalazły się m.in.:

sportowe aktywności,

coś dla miłośników adrenaliny,

propozycje dla łakomczuchów,

miejsca do odkrycia w Warszawie

Oto, co można robić w Dzień Chłopaka w Warszawie:

Gra w Pinball

W Pinball Station na muzealnych eksponatach można grać do upadłego. Na gości czeka kilkadziesiąt maszyn - i tu zaczyna się robić ciekawie, bo po pierwsze do dyspozycji mamy nie tylko flipery, ale i automaty, na których można zagrać w klasyki z czasów młodości pokolenia dzisiejszych trzydziestoparulatków: Cadillaki i Dinozaury, Metal Sluga czy Tekkena. Idealny pomysł na wyjście z okazji Dnia Chłopaka!

Adres: ul. Kolejowa 8 A

Strona internetowa: www.pinballstation.pl

Godziny otwarcia w niedzielę: 13-22

Wejście płatne

Wizyta w pirackim sklepie ze słodyczami

Pośród modnych restauracji i barów na Chmielnej 6 powstał “piracki” sklep z żelkami. O dziwo, odwiedzają go głównie dorośli. Znajdziecie tu wszystko, czego dusza zapragnie. Także bez żelatyny i glutenu.

Na wszystkie produkty Pirate Candy obowiązuje jedna cena na wszystkie produkty - 12 złotych za 100 gramów.

Wypad do kina

Pogoda nie dopisuje, więc wspólne wyjście do kina to z pewnością dobry pomysł na spędzenie udanego popołudnia czy wieczoru. Szczególnie, że jesienny repertuar zaskakuje kilkoma, wartymi uwagi, propozycjami. Do takich z pewnością można zaliczyć film "Kler" W. Smarzowskiego.

W niedzielę, 30 września, obejrzycie go w wielu kinach w całej Warszawie. Między innymi w Cinema City Warszawa Galeria Mokotów o godzinach: 14:00, 16:45, 19:30, 22:15 czy w Multikino Złote Tarasy o godz. 14:30, 17:25, 18:30, 20:20 i 21:30.

Jak z 50 Twarzy Greya...

W Warszawie działa pokój "do realizacji łóżkowych fantazji". W Hush Hushu znajdziecie wszystko, czego mroczna, lubiąca wiązanie i dominacje w sypialni dusza zapragnie.

Za 2 godziny wynajmu zapłacimy, w zależności od dnia tygodnia od 350 do 400 złotych. Pakiety “nocne” kosztują od 650 do 1200 zł za 12 godzin wynajmu. Wersja tańsza obejmuje butelkę prosecco, opakowanie prezerwatyw, zestaw jednorazowych zabawek erotycznych, sól do kąpieli oraz niezbędne artykuły higieniczne. W opcji droższej otrzymujemy wino musujące premium, paterę owoców i słodkości, zestaw premium zabawek erotycznych, sól do kąpieli, jak również niezbędne artykuły higieniczne.

Wypad na strzelnicę

Wypad na strzelnicę to dobry pomysł dla osób, które lubią ekstremalną rozrywkę. W Warszawie jest kilka strzelnic a najsłynniejszą strzelnica to ta na Warszawiance. Gdzie i za ile można postrzelać w naszym mieście?

Jeśli chodzi o najlepsze miejsca do strzelania w Warszawie, takie określił serwis TripAdvisor, który rekomenduje osiem placówek. Są to Strzelnice:

PM Shooter Shooting Range,

3D Archery Path,

Strzelnica FSO,

King of Shooting - Warszawa,

Strzelnica AGVO ,

Falcon - Warszawskie Centrum Strzeleckie,

Strzelnica Fort Bema,

Killhouse.

Więcej informacji znajdziecie na temat strzelania, cen strzelnic itd. tutaj.

Rzut siekierą

Przy Postępu 5 na warszawskim Służewcu działa wyjątkowe miejsce. Axe Nation, wedle opisu ze strony www przedsięwzięcia, jest "klubem zrzeszającym entuzjastów rzucania siekierami". To sport, który choć w Polsce jest nieznany, ma wielu zwolenników w Ameryce Północnej. W rozgrywce uczestniczą gracze, którzy kolejno wykonują rzuty siekierą do tarczy. Zależnie od miejsca, w które trafili, mogą uzyskać od zera do 7 punktów. Co ważne, Axe Nation to jedyny w Europie, oficjalny członek kanadyjskiej organizacji NATF (National Axe Throwing Federation) i to właśnie z Kanady pochodzi inspiracja dla polskiego klubu.

