Co robić w Warszawie, gdy pada deszcz? 25 pomysłów na deszczowe dni w stolicy

Co robić w Warszawie gdy pada? 25 propozycji na deszczowy dzień

25. Stacja Grawitacja

Nic tak nie poprawi humoru w deszczowy dzień, jak dobra zabawa w centrum rozrywki. Stacja Grawitacja to miejsce rodzinnej rozrywki, w którym dobrze będą bawić się zarówno dorośli, jak i dzieci i młodzież. W ogromnej hali, na ponad 3 tys. metrów kwadratowych, na tyłach Blue City znajdziecie boisko trampolinowe (open jump) z mnóstwem skośnych trampolin, jest też pierwszy w Polsce tor przeszkód Ninja, ścieżki gimnastyczne, dół z gąbkami i poduszka powietrzna do trenowania ewolucji. Na miejscu powstała również przestrzeń pro spot, dla magików gimnastyczno-akrobatycznych. Oprócz tego ścianka wspinaczkowa i park linowy. Nudy na pewno nie będzie!

Adres: ul. Bohaterów Września 12

Chcecie dowiedzieć się więcej o Stacji Grawitacji? Zajrzyjcie do naszego artykułu:

Stacja Grawitacja - wielkie centrum aktywnej rozrywki

24. Warmut

Otwarty w połowie sierpnia Warmut to pierwszy w Polsce wermut bar. Alkohol niegdyś popularny w czasach PRL-u, powrócił na salony w nowym, orzeźwiającym wydaniu. Dopełnieniem jest autorska kuchnia zbudowana na bazie produktów z puszek i wermutu oraz podawana w formie przegryzek. W karcie znajdziecie zarówno ciepłe, jak i zimne przekąski, duży wybór talerzyków oraz kanapek. Zjecie tam m.in. ser kozi w panko z sosem wermutowym czy pikantną czarną fasolę z mackami ośmiornicy, a do nich dobierzecie oliwki z karczochami, wytrawną bitą śmietanę czy galaretki z wermutu. Lokal znajduje się w zabytkowym budynku MDM.

Adres: Marszałkowska 45/49

23. Hala Gwardii

Hala Gwardii, czyli wschodnia część Hali Mirowskiej stała się już kultowym miejscem w Warszawie. Jest to tętniące życiem miejsce spotkań, idealne na spędzenie czasu ze znajomymi w pochmurny, deszczowy dzień. W środku znajduje się wiele różnorodnych stoisk z pysznym jedzeniem. Dla młodszych gości jest także specjalne miejsce do zabawy.

Adres: plac Żelaznej Bramy 1

Zobaczcie na zdjęciach jak wygląda Hala Gwardii - Hala Gwardii oficjalnie otwarta

22. Ence.pence

Ence.pence to propozycja na deszczowy dzień skierowana do rodzin z dziećmi, ponieważ jest to unikalne połączenie domu kultury z nowoczesną salą zabaw. W pięknym, klimatycznym oraz doskonale skomunikowanym miejscu dzieci mogą rozwijać się, uczyć i bawić. Strudzeni rodzice, poza chwilą wytchnienia mogą skorzystać z relaksu, jaki zapewnia pokój SPA. Łącznie w Ence.pence znajduje się 6 różnych pokoi tematycznych: Sala zabaw, tzw Małpi Gaj, Kącik Malucha, Pokój TV, Sala multimedialna, Pokój ruchu i Pokój SPA.

Wejście na salę zabaw kosztuje od 16 zł.

Adres: ul. Morszyńska 19

Zajrzeliśmy do Ence.pence z naszą kamerą, jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o tym miejscu zapraszamy tutaj: 6 pokoi tematycznych, wielki ogród i spa dla rodziców - zajrzeliśmy do ence.pence

21. Quest Room

Propozycją na deszczowy dzień może być także przygoda w escape roomie.

W Quest Room do waszej dyspozycji są trzy pokoje: Statek kosmiczny - misja na Marsa, Uwolnij Ducha i Skarb Piratów. Game masterzy przed rozpoczęciem gry wprowadzają wszystkich uczestników w fabułę. Na wydostanie się z pokoju jest 60 minut. W zabawie może uczestniczyć od 2 do 6 osób.

Cena rezerwacji pokoju zagadek:

- Skarb Piratów, Uwolnij Ducha - od poniedziałku do niedzieli niezależnie od godziny: 130 zł

- Statek Kosmiczny - Misja na Marsa - od poniedziałku do niedzieli niezależnie od godziny: 150 zł



Adres: ul. Mazowiecka 7

20. Warszawski Łotr

Warszawski Łotr to nowo otwarte miejsce na gastronomicznej mapie Warszawy. Jest to propozycja na deszczowy dzień dla tych, którzy mają ochotę zjeść coś dobrego i wypić piwo rzemieślnicze. Do wyboru macie przede wszystkim 11 przepysznych burgerów, ale warta spróbowania jest także kartkówka. Oprócz tego, dostaniecie tam 10 różnorodnych piw rzemieślniczych, które dobierane są odpowiednio do pory roku.

Adres: ul. Kruszewskiego 2

Więcej o Warszawskim Łotrze w naszym artykule: Nowe miejsce w Warszawie - Warszawski Łotr

19. Airo

Airo to niedawno otwarte centrum aktywnej rozrywki. W tym miejscu znajdziecie wszystko to, co potrzebne jest do dobrej zabawy, do tego by uwolnić morze endorfin i by solidnie się zmęczyć z uśmiechem na ustach. Airo to ogromny kompleks, łączący w sobie nowoczesny park trampolin, salę zabaw oraz kawiarnię. Zjeżdżalnie, tory przeszkód, trampoliny, mini tor gokartowy z elektrycznymi pojazdami, trzy poziomowe labirynty wspinaczkowe, interaktywna piaskownica i wiele innych atrakcji.

Adres: Airo mieści się w Centrum Łopuszańska 22

Chcecie dowiedzieć się więcej o Airo? Zajrzyjcie do naszego artykułu:Airo - nowe miejsce na aktywną zabawę

18. Papugarnia

Kiedy pogoda za oknem nie zachęca do spacerów na świeżym powietrzu, warto wybrać się do papugarni. To idealne miejsce zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. W papugarni każdy może z bliska je obserwować, a przy odrobinie szczęścia te piękne, kolorowe ptaki podlecą i nawet odwiedzającym usiądą na ramieniu, czy na ręce. W warszawskich papugarniach możecie też kupić pokarm dla ptaków i spróbować je nakarmić z ręki.

Adresy i bilety:

Papugarnia Carmen znajduje się przy Al. Jerozolimskich 200. Bilety 15/19 zł.

Akademia Papug w Warszawie znajduje się na Mokotowie, przy ul. Garażowej 4 (na rogu Wołoskiej i Woronicza), bilety 15/19 zł.

Ptasi Móżdżek znajduje się przy ul. Łukowskiej 46, bilety 14.90/18.90 zł.

17. Bubbles Bar

Bubbles Bar pokazuje, że aby cieszyć się smakiem dobrego szampana czy wina musującego, nie trzeba koniecznie podniosłej atmosfery, strojów wieczorowych i grubego portfela. W tym lokalu bąbelki równie dobrze łączą się z ostrygami, co z kaszanką, a zamówioną butelkę obsługa otworzyć może przy pomocy szabli. Czy to nie brzmi jak świetny plan na deszczowy dzień?

Adres: plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 9

Chcesz dowiedzieć się więcej o Bubbles Bar? Zajrzyj do naszego artykułu:Bubbles Bar - szampana można otwierać szablą

16. Flyspot

Flyspot to pierwszy w Polsce tunel aerodynamiczny. W Morach (tuż przy wyjeździe z Warszawy przy węźle Warszawa Zachód) możecie dosłownie oderwać się od ziemi. Specjalny tunel „dmucha” na was z prędkością 280 km/h. Jest to propozycja na pochmurny dzień, która nie należy do najtańszych. Za dwa loty zapłacimy 229 zł. Można także skorzystać z bardziej rozbudowanych pakietów.

Adres: Wspólna Droga 1

Co robić w deszczowy dzień? 25 propozycji co robić kiedy pada w Warszawie!

15. Café Store

W pochmurny dzień warto poprawić sobie nastrój pyszną kawą, a taką właśnie znajdziecie w Café Store. Klimatycznie, pysznie i zielono - te trzy przymiotniki idealnie opisują malutką kawiarnię, która znajduje się na Powiślu. Możemy poczuć się tam trochę jak na Paryżu, Londynie, czy Berlinie. Na pewno nie jak w Warszawie. Tym co wyróżnia to miejsce jest także rodzaj parzenia kawy. W Café STOR macie możliwość delektowania się przede wszystkim kawą przelewową. W tej kawiarni kupicie także różnego rodzaju sprzęt do parzenia kawy.

Adres: ul. Tamka 33

Chcesz dowiedzieć się więcej o Café Store? Zajrzyj do naszego artykułu: Cafe Store - czyli tutaj przychodzą hipsterzy

14. Aquapark

Na zewnątrz ponuro, dlatego dobrą alternatywą na spędzenie tego pochmurnego dnia jest wybranie się do aquaparku. Jest to miejsce, w którym świetnie będą bawić się zarówno dzieci, jak i dorośli.

- AquaPark Wesolandia

Wesolandia wyróżnia się krystalicznie czystą, trzykrotnie filtrowaną wodą. Baseny: pływacki o długości 25 m oraz rekreacyjny ze sztuczną rzeką, masażami oraz wodospadami.

Na basenie znajdziecie: bufet, solarium i szkołę pływania.

Wyposażenie: basen rekreacyjny, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci oraz wanny do masażu podwodnego.

Adres: Wesolandia znajduje się przy ul. Wspólnej 4 (Warszawa-Wesoła).

- Warszawianka - Wodny Park

Popularna "Warszawianka" to nowoczesny obiekt z basenem olimpijskim, rekreacyjnym oraz do nauki pływania. Na "Warszawiance" znajdziecie wanny do masażu podwodnego, zjeżdżalnie oraz sztuczną rzekę i wiele atrakcji dla amatorów wodnych szaleństw.

Wyposażenie: basen rekreacyjny, basen do nauki pływania, brodzik dla dzieci, wanny do masażu podwodnego, zjeżdżalnie.

Adres: „Warszawianka” znajduje się przy ul. Merliniego 4.

13. Manufaktura czekolady

Manufaktura Czekolady organizuje warsztaty czekoladowe! Idealna propozycja dla dzieci i dorosłych.

Plan warsztatów indywidualnych dla dzieci:

1. Każdy uczestnik tworzy własną tabliczkę czekolady 100g

2. Prezentacja na ekranie całego procesu powstawania czekolady – od plantacji do tabliczki

3. Kubek gorącej czekolady dla każdego uczestnika

4. Degustacja ziarna kakao

5. Degustacja 3 rodzajów czekolad

6. Pokaz ręcznego temperowania czekolady na blacie granitowym

7. Każdy uczestnik pakuje zrobioną przez siebie tabliczkę czekolady i zabiera do domu

Koszt uczestnika: 40 zł

Koszt opiekuna: 10 zł (w cenie, degustacja oraz kubek gorącej czekolady)

Czas trwania: 75 minut

Plan warsztatów indywidualnych dla dorosłych:

1. Projektowanie własnej tabliczki czekolady 12 dodatkami

2. Pokaz temperowania na blacie granitowym

3. Każdy temperuje czekoladę na własnym blacie granitowym specjalnymi narzędziami

4. Wlewanie gotowej czekolady do foremek

5. Ozdabianie czekolady wg własnego projektu

6. Prezentacja na ekranie całego procesu powstawania czekolady – od plantacji do tabliczki

7. Kubek gorącej czekolady dla każdego uczestnika

8. Degustacja ziarna kakao

9. Degustacja 3 rodzajów czekolad

10. Każdy uczestnik pakuje zrobioną przez siebie tabliczkę czekolady i zabiera do domu

Koszt uczestnika: 50 zł

Czas trwania: do 90 minut

Adres: ul. Tamka 49, wejście od ul. Ordynackiej

12. Dom grozy – Fear Zone

W domu strachów przy ul. Dowcipu 4 na pewno nie zmarzniesz! Emocje, jakie wywołuje to miejsce sprawią, że rozgrzejesz się do czerwoności.

Wchodząc do Fear Zone wkraczacie w absolutną ciemność, którą przełamywać możecie niezbyt mocnym światłem przygasającej latarki. Wasze zadanie jest proste - dotrwać do końca, pokonując kolejne “mini zagadki” i uważając na czyhające niebezpieczeństwa. Choć brzmi to banalnie prosto, bywa, że gości paraliżuje strach, a niektóre grupy kończą zabawę nie dotarłszy do ostatniego pomieszczenia.

W tym miejscu straszy dosłownie wszystko, od dekoracji, przez muzykę, dźwięki, poustawiane co kawałek gadżety, na aktorach kończąc. Przygodę z Fear Zone zaczyacie od wysokiego C., którym w tym wypadku jest krótki film instruktażowy. Już pod jego koniec będziecie dość porządnie wystraszeni i to wcale nie z powodu tego, co zobaczycie na ekranie. Dość powiedzieć, że byli tacy, którzy zrezygnowali z wycieczki już na tym etapie, a dalej jest tylko lepiej.

Lubisz adrenalinę? Jesteś odważny? W takim razie jest to idealne miejsce dla Ciebie. Na pewno nie będziesz się nudził.

Bilety kosztują 45 zł (Aktualnie trwa promocja: od poniedziałku do czwartku bilet 35 zł).

Adres: ul. Dowcipu 4

11. Niewidzialna wystawa

Niewidzialna Wystawa to kulturalno-edukacyjny projekt, który przybliża świat osób niewidomych. W pierwszej części uczestnicy przez ponad godzinę przebywają w całkowitych ciemnościach, są zdani tylko na zmysł dotyku, słuchu, węchu i równowagi. Prowadzeni przez niewidomych lub niedowidzących przewodników przyzwyczajają się do nowego sposobu doświadczania – z wyłączeniem wzroku. Warto chociaż raz odwiedzić to miejsce. Może deszczowy dzień będzie dobrym powodem?

Niewidzialna Wystawa odbywa się na pierwszym piętrze galerii Millenium Plaza (Al. Jerozolimskie, tuż obok Pl. Zawiszy). Wystawa jest czynna codziennie (w tygodniu w godz. 12.00-20.00, w weekendy w godz. 10.00-20.00). Bilety kosztują 25 zł.

Adres: Aleje Jerozolimskie 123a

10. W5 Arena – laserowy paintball

W deszczowy dzień nie trzeba się nudzić. Możecie zabrać grupę przyjaciół i pójść do W5 Arena na laserowy paintball. Znajdują się tam dwa poziomy, blisko 1000 m2 labiryntów i przeszkód w samym centrum warszawy. Ich broń wzorowana jest na kultowym karabinie maszynowym p90. Zaawansowana technologia systemu pozwala na realizację różnorodnych scenariuszy. Odkryjcie super zabawę, jaką jest laserowy paintball!

Ceny wahają się od 5 do 30 zł za indywidualne rozrywki.

Adres: ul. Wawelska 5

Jak nie nudzić się w deszcz? Co robić gdy pada?

9. El Krepel

W El Krepel zapomnicie o ponurej pogodzie na zewnątrz. Wszystko za sprawą pięknej ściany pokrytej kwiatami, która pozwoli wam chociaż na chwilę poczuć się jak na wiosennej łące, otulonej promieniami słonecznymi. Oprócz tego, możecie zjeść coś pysznego i słodkiego! W ofercie znajdziecie pączki, ciasta, serniki m.in. pączek marshmallow z białą czekoladą czy pączek z karmelem i płatkami soli, oprócz tego fiołkowy sernik, sernik mango, sernik nowojorski, a także maślane cynamonki.

Adres: ul. Śniadeckich 12/16

8. Hala Koszyki

Hala Koszyki to uwielbiane przez warszawiaków miejsce. Pod jednym dachem znajdziecie ponad 20 różnych lokali gastronomicznych. W deszczową pogodę możecie wybrać się do Koszyków, aby spokojnie zjeść coś pysznego. Skosztujecie tam zarówno lokalne przysmaków, jak i potrawy z innych zakątków świata. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie!

Adres: ul. Koszykowa 63

7. Warszawski Lukier

A gdyby tak w deszczowy dzień osłodzić sobie troszkę życie? Aby to zrobić możecie wybrać do miejsca jakim jest Warszawski Lukier. Przebojem lokalu są piętrowe, złożone szejki (freak shakes), w których znajdziecie przeróżne połączenia smaków i składników.

Słowem, znajdziecie tutaj wszystko to, czego dusza łasucha zapragnie. I na pewno poprawicie sobie humor!

Adres: ul. Hoża 5/7.

Więcej o Warszawskim Lukrze w naszym artykule: Warszawski Lukier - foodporn ze smakiem

6. Orzo i czarne burgery

Zamiast siedzieć w domu w deszczowy dzień, możecie wybrać się do Orzo. Na dwóch piętrach industrialnego wnętrza bez problemu zatopicie się w gąszczu roślin, posłuchacie muzyki na żywo i spróbujecie dobrego jedzenia, a przede wszystkim modnych obecnie czarnych burgerów. Orzo powstało na miejscu Aioli, które mieściło się na placu Konstytucji 5.

Adres: plac Konstytucji 5

5. Racing Center

Racing Center to najdłuższy halowy tor kartingowy w Polsce, który został zaprojektowany tak, by spełnić wymagania zarówno miłośników dobrej zabawy, jak i sportowców trenujących do zawodów. Tu poczujesz adrenalinę na szybkich prostych i sprawdzisz swoje umiejętności panowania nad kierownicą podczas ciasnych zakrętów. Tor jest też idealnym miejscem do treningu dla kierowców, którzy chcą poćwiczyć technikę jazdy, nauczyć się bezpiecznego pokonywania zakrętów lub jazdy w poślizgu kontrolowanym.

Ceny za 8-minutowy przejazd to 49 zł.

Dodatkowo jednorazowo płatna obowiązkowa kominiarka pod kask - 10 zł oraz karta rejestracyjna 10 zł.

Adres: ul. Krakowiaków 99/101.

4. Centrum Nauki Kopernik

Centrum Nauki Kopernik to miejsce dobre na wszystko, także na deszczowy dzień. Znajdują się tam atrakcje dla osób w każdym wieku. Zwiedzający mogą poznawać prawa przyrody poprzez samodzielne przeprowadzanie doświadczeń na interaktywnych wystawach.

Bilety zaczynają się od 18 zł.

Adres: ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20

3. Ścianka wspinaczkowa

Idealną propozycją na deszczowe dni jest hala wspinaczkowa CAMP4. Jest to miejsce zarówno dla pasjonatów wspinaczki oraz dla tych, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z tym wyjątkowym sportem. Bogactwo dróg i formacji wspinaczkowych z różnymi stopniami trudności sprawią, że na ścianie CAMP4 każdy znajdzie drogi odpowiadające jego umiejętnościom. Kadra instruktorów służy radą i doświadczeniem oraz dba o jakość i bezpieczeństwo wspinaczy.

Ceny biletów zaczynają się już od 20 zł!

Adres: ul. Krasnowolska 50 (Ursynów, wjazd od ul. Poloneza)

2. Hulakula i gra w kręgle

Hulakula to miejsce, w którym aktywnie czas może spędzić zarówno grupa przyjaciół, jak i rodzina z dziećmi, szczególnie kiedy pada deszcz. Jest to przestrzeń, w której rozrywka zyskuje zupełnie nową jakość. Kręgle to zabawa dla uczestników od 6 lat.

W Hulakula czekają na was tory bowlingowe na najwyższym poziomie. Profesjonalnie przygotowane tory, wypożyczalnia butów do kręgli, najlepszy sprzęt i świetna oprawa – tak, by przyjemność sprawiała zarówno towarzyska rozgrywka w gronie znajomych, jak i turniej w ramach waszej własnej kręglowej ligi.

Znajdziecie tutaj: 28 torów kręglarskich – profesjonalnych i nowoczesnych, zapewniających przyjemność i komfort gry – zarówno amatorskiej, jak podczas turniejów, specjalne tory pozwalające zorganizować kręgle dla dzieci – na nich kula zawsze trafia do celu, a zabawa wywołuje uśmiech na twarzy najmłodszych graczy otaz pełne zaplecze barowo – gastronomiczne: tak, byś w trakcie gry, przed i po mógł się posilić i dodać sobie energii oraz miło spędzić czas.

Cena za wypożyczenie toru zaczyna się od 60 zł.

Adres: ul. Jagiellońska 82B.

1. Hangar 646

Hangar 646 to chyba najpopularniejszy park trampolin w Warszawie. Jest to miejsce, które łączy w sobie dobrą zabawę i sport.

Pierwszy Hangar 646 o powierzchni 2700 m2 powstał na Gocławiu w 2015 roku, a dokładnie przy Wale Miedzeszyńskim 646. Znajduje się tam ponad 60 trampolin różnego rodzaju i o różnym stopniu wybicia, jak również 6 trampolin sportowych. Na miejscu można też zagrać w koszykówkę, spróbować skoków do wypełnionego miękkimi gąbkami basenu, skorzystać z planszy akrobatycznej i 12-metrowej rampy dla snowboardzistów, rolkarzy, rowerzystów i deskorolkarzy.

To miejsce cieszyło się tak dużym zainteresowaniem, że pomysłodawcy postanowili rok później otworzyć kolejny Hangar 646, tym razem na Mokotowie, przy ul. Domaniewskiej 37A. Tam z kolei znajdziemy nieco więcej trampolin, bo aż 80. Co więcej, pojawiła się również poducha powietrzna do bezpiecznej nauki akrobacji, strefa do zbijaka, strefa z przeszkodami idealna pod treningi parkour oraz traverse wall, czyli gra, w której ze znajomymi zmierzycie swój refleks i szybkość.

Niesłabnąca popularność Hangaru 646 spowodowała, że pomysłodawcy zaledwie miesiąc temu otworzyli trzeci park trampolin w Warszawie, tym razem na Targówku, przy ul. ul. Dalanowskiej 29, tuż obok powstającej stacji metra Trocka. Na 2600 m2 powierzchni znajdują się prawie 50 różnej wielkości trampolin, cztery ogromne zjeżdżalnie, tyrolka, na której można zjechać z jednego końca hangaru na drugi, gigantyczne tory przeszkód i ścianki wspinaczkowe z rozszerzoną rzeczywistością. Ten ostatni częściej nazywany jest parkiem rozrywki, aniżeli parkiem trampolin ze względu na dużą ilość atrakcji.

Planując wizytę w parku trampolin warto kupić bilety przez Internet. W wirtualnym sklepie bilety są o kilka złotych tańsze.

Ceny biletów - sklep internetowy:

wejście na trampoliny / rampę - 29 zł / godzina

bilet grupowy (od 8 osób) 24 zł / godzina

wejście na obydwie strefy (Gocław) + 10 zł

Ceny biletów - kasa:

wejście na trampoliny / rampę 34 zł / godzina

bilet grupowy (od 8 osób) 29 zł / godzina

wejście na obydwie strefy (Gocław) + 15 zł

Aby korzystać z zabawy na trampolinach musicie mieć skarpety antypoślizgowe. Zarówno w Internecie jak i w stacjonarnej kasie zapłacicie za nie 5 zł.

Adresy:

Gocław - Wał Miedzeszyński 646

Mokotów – Domaniewska 37A

Targówek – Dalanowska 29