Co robić w Warszawie jeszcze przed weekendem? Oto najciekawsze wydarzenia 10-13 września

1. PONIEDZIAŁEK: Dancing z DJ Wiką | Hulakula

Pamiętacie, jak Anna Jantar śpiewała "nic nie może przecież wiecznie trwać"? Hulakula udowadnia, że to nieprawda, a dobra zabawa może kręcić się również w poniedziałek. Na jednym parkiecie i w rytm tych samych przebojów mogą bawić się wszyscy, od dzieci po seniorów. Na imprezowej liście hitów znajdą się ukochane przez wszystkich piosenki, które niezależnie od wieku nie pozwalają zejść z parkietu. W poniedziałki od 14:00 do 20:00 wszystkie pozycje z karty -50%!

Gdzie i kiedy?

Hulakula, 10 września, 16:00-19:00

Wstęp wolny

2. PONIEDZIAŁEK: Stand-up w Cudzie, Piotr Zola Szulowski, Karol Modzelewski

Najlepsi komicy z Polski występują w Cudzie nad Wisłą w każdy poniedziałek do połowy września. Jedyne co musicie zrobić żeby zacząć tydzień w dobrych humorach, to wpaść do Cudu nad Wisłą i pozwolić komikom zająć się resztą.

10 września swój program zaprezentują Piotr Zola Szulowski, Karol Modzelewski

Gdzie i kiedy?

Cud nad Wisłą, 10 września, 19:30

Wstęp wolny

3. PONIEDZIAŁEK: RUSZ SIĘ na Polu Mokotowskim

Biegi zaczynają się w każdy poniedziałek o 17:00 pod Pomnikiem Jazdy Polskiej przy Metrze Politechnika (skrzyżowanie Al.Armii Ludowej/L.Kaczyńskiego i ul. L.Waryńskiego). To biegi na krótkie dystanse, w zdrowy sposób, poprawiając technikę, bawiąc się biegiem, nie nabijając kilometrów.

Od organizatora:

"Barefoot czy minimal running odkryją swe tajemnice. Wpleciemy elementy animal flow (przydadzą się wszystkie 4 kończyny), movementu oraz jogi, będziemy wzmacniali wszystkie mięśnie ciała (w tym głębokie), wykorzystamy otwarte siłownie do street workoutu, będziemy rozciągali nasze mięśnie w optymalnym zakresie, zapobiegając kontuzjom, będziemy skakali i balansowali. Nie najadaj się przed zajęciami, ubierz się jak na trening na otwartym powietrzu - nie za grubo. Buty biegowe dadzą radę. Warto mieć ze sobą coś do picia."

Gdzie i kiedy?

Pomnik Tysiąclecia Jazdy Polskiej, 10 września 17:17-18:45

Wstęp wolny

4. PONIEDZIAŁEK: Wieczory Tańca nad Wisłą: Tango & Milonga

Pomost 511, Wilcza Milonga i Fundacja Energia Tanga zapraszają na taneczne rozpoczęcie tygodnia. Początkujący mogą przyjrzeć się technikom tańca, postawić pierwsze kroki, a obserwatorzy rozkoszować się widokiem tańczących profesjonalistów.

Tango to porywający taniec ulicy, który w swej historii tak samo fascynował jak i oburzał. Wywodzi się z Buenos Aires w Argentynie i Montevideo w Urugwaju, a jego pierwowzorem były hiszpańskie tańce habanera i flamenco.

Gdzie i kiedy?

Pomost 511, 10 września 20:00-23:00 (zaczynamy lekcją kroku podstawowego)

Milonga od ok. 21:00

Wstęp wolny

5. WTOREK: Romantyczne Łazienki Królewskie - Spacer charytatywny

W ramach letniej Akcji "Przewodnicy warszawscy dla Korabek" odbędzie się spacer o charakterze charytatywnym. Wsparte zostanie Schronisko dla Zwierząt w Korabiewicach Viva.

Czy wiesz...?

- Gdzie dawniej biegały strusie?

- Jak stać się milionerem?

- Gdzie miał stanąć ulubieniec Adolfa Hitlera?

- Gdzie były największe kuchnie w kraju?

- Gdzie mieszkał Król Francji?

- Skąd się wzięły Pawie w Łazienkach Królewskich?

- Gdzie można spotkać żółwie?

- Z jakiej okazji król Staś zrobił mega - imprezę?

- Kto przepowiedział Stanisławowi Augustowi wybór na króla?

- Dlaczego Hitlerowcy nie wysadzili w powietrze Teatru na Wyspie?

- Gdzie w Łazienkach miał stanąć zamek carski?

- Dlaczego powstał mostek chiński i gdzie się znajdował?

- Gdzie rozgrywano bitwy morskie?

Odpowiedzi na te i inne pytania poznacie podczas wspólnego spaceru.

Przewodnik - Łukasz Kulej

Start przy dużym kamieniu na Placu Na Rozdrożu - Kawiarnia Cafe Rozdroże

Gdzie i kiedy?

ABC Warszawy, 11 września 19:00-20:30

Wstęp wolny

6. CAŁY TYDZIEŃ: Beksiński - In hoc signo vinces II

W związku z sukcesem wystawy "Beksiński - In hoc signo vinces", która odbyła się w Galerii Roi Dore na przełomie 2017 i 2018 r., Galeria Roi Doré, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej oraz platforma Art-maniac zapraszają na wystawę o tym samym tytule. Na warszawskiej odsłonie wystawy zaprezentowanych zostanie 20 obrazów (a także rysunki oraz fotografie) artysty, pochodzących z kolekcji prywatnej.

Gdzie i kiedy?

Muzeum Archidiecezji Warszawskiej 11-19 września w godzinach 12:00-18:00

Wstęp wolny

7. WTOREK: Mikrosztuka w Mikromieście

W każdy wtorek w godzinach 15-17 odbywają się spotkania plasyczno-rozwojowe w Mikromieście. Spotkania odbywają się w celu eksperymentowania ze sztuką. Każdy warsztat ma inny temat, który ułatwi spontaniczne, swobodne malowanie, wolne od oceny i oczekiwań. Umiejętości malarskie nie są wymagane. Warsztaty prowadzi Karo Lilpop

Arteterapeutka, malarka, mokotowianka.

Maksymalna ilość uczestników to 8 osób. Zapisy i informacje: vanlilpop@gmail.com

Gdzie i kiedy?

Mikromiasto, 11 września 15:00-17:00

Zajęcia są bezpłatne, a składka na materiały wynosi 10 zł.

8. WTOREK: Pierwsze kroki we własnym biznesie

Chcesz być wreszcie na swoim, ale boisz się zrezygnować z etatowej pracy? Masz pomysł, ale nie wiesz, jak go zacząć realizować? To wątpliwości, które często nawiedzają osoby marzące o swoim biznesie. Zamiast się im poddawać, można porozmawiać rzeczowo: o zakładaniu firmy, skutecznych modelach biznesowych, kompetencjach wymaganych do prowadzenia działalności. Wykład w Strefie Zarządzania poprowadzi Karolina Cwalina-Stępniak, coach, przedsiębiorca, autorka projektu "Wszystko zaczyna się w głowie".

Aby wziąć udział w spotkaniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy

Gdzie i kiedy?

Uniwersytet SWPS w Warszawie

ul. Chodakowska 19/31, sala S306, 11 września 2018 r., godz. 18.00-19.00

Wstęp wolny

9. WTOREK: Wtorkowa zumba z ZumbaGirls

W każdy wtorek od godziny 20:30 można skorzystać z zajęć zumby. W klubowym klimacie można się bawić przy latynoskich hitach a temu wszystkiemu towarzyszy zumba, prowadzona przez ZumbaGirls - Paulinę i Patrycję.

Gdzie i kiedy?

Centrum Rozrywki HulaKula pzy ul. Jagiellońskiej 82b, każdy wtorek od godz. 20.30

Wstęp wolny

10. ŚRODA: Bezpłatne treningi Women's Run Wilanów

W każdą środę odbywają się bezpłatne treningi Women's Run w Dzielnicy Wilanów. Treningi przeznaczone są głównie dla początkujących biegaczy. Trener zawsze stara się dopasować zajęcia do poziomu zaawansowania wszystkich uczestników. Treningi są otwarte i można dołączyć w każdej chwili. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Rejestracja jest obowiązkowa: tutaj. Trasa: ścieżka biegowa Wilanów, trener: Justyna Dworecka. Czas trwania treningu: ok. 60 min.

Gdzie i kiedy?

Zbiórka: teren pomiędzy budynkami Urzędu Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy przy ul. Klimczaka. Nie ma możliwości skorzystania z szatni, 12 września (środa) 18:30-19:30

11. ŚRODA: Popołudnie w Muzeum | "Bestia, bóg i linia"

W każdą środę o godzinie 15.00 Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie zaprasza na oprowadzania towarzyszące bieżącym wystawom. Spotkania wprowadzają w tematykę realizowanych przez Muzeum wystaw i skierowane są do osób dorosłych. Udział nie wymaga zapisu, spotkania trwają około godziny. Zbiórka przy recepcji w Muzeum nad Wisłą. O wystawie "Bestia, bóg i linia. Splot wiedzy, religii i sztuki w regionie Azji i Pacyfiku" opowiedzą przewodniczki i przewodnicy Muzeum.

Gdzie i kiedy?

Muzeum nad Wisłą, 12 września (środa) 15:00-16:00

Wstęp na oprowadzanie w ramach biletu na wystawę (1zł)

12. ŚRODA: Zagram w Palanta w Warszawie

Palant to prosta i intuicyjna gra, która powstała w Polsce ponad 400 lat temu i była najpopularniejszym sportem w kraju przed wojną. Dwie drużyny rywalizują na boisku: jedna wybija piłkę drewnianym kijem i zdobywa pole. W nim stoi druga drużyna, która piłkę łapie i uniemożliwia zdobywanie punktów.

Plan zajęć - start o godz. 18.00

- Zbiórka + rozpoczęcie

- Rozgrzewka + trening

- Nauka + mecz próbny

- Mecz treningowy w Palanta

Sport jest koedukacyjny, dlatego drużyny są mieszane bez względu na wiek i płeć. Większość uczestników gra pierwszy raz.

Gdzie i kiedy?

Polanka przy PUBie Lolek - Pole Mokotowskie, każda środa, start o godz. 18.00

Wstęp wolny

13. ŚRODA: Spotkanie autorskie z Dorotą Masłowską

Bemowskie Centrum Kultury zaprasza na spotkanie autorskie z pisarką Dorotą Masłowską. Rozmowę poprowadzą Justyna Suchecka i Natalia Szostak z Krótka Przerwa.

Dorota Masłowska - ur. 1983, pisarka, autorka sztuk teatralnych, felietonistka. Zadebiutowała w 2002 powieścią "Wojna polsko-ruska pod flagą biało-czerwoną", wydany dwa lata później "Paw królowej" przyniósł jej nagrodę Nike. W 2012 ukazała się jej trzecia powieść "Kochanie, zabiłam nasze koty". W 2018 roku Masłowska powróciła poematem "Inni ludzie".

Jej dramat "Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku" wystawiany był m.in w Australii, USA i na Sachalinie. Za napisaną dla Teatru Rozmaitości sztukę "Między nami dobrze jest" (2008) otrzymała nagrodę Ministra Kultury.

W 2014 roku pod pseudonimem Mister D ukazała się jej płyta "Społeczeństwo jest niemiłe.

Gdzie i kiedy?

Dwa Jelonki, 12 września (środa) 19:00-22:00

Wstęp wolny

14. ŚRODA: Nieodpłatny kurs teoretyczny na patent Żeglarza Jachtowego

W sali wykładowej AN w Centrum Warszawy odbywa się nieodpłatny kurs teoretyczny na patent żeglarza jachtowego. Wiek uczestników: bez ograniczeń, przeważają dorośli i studenci. Ilość uczestników jest ograniczona rozmiarami sali. Pierwszeństwo mają osoby zapisane już na kursy manewrowe (odpłatne) w AN. Każdy kurs teoretyczny trwa 7 tygodni. Do kursów teoretycznych można też dołączyć w trakcie ich trwania, a brakujące wykłady uzupełnić samodzielnie z podręcznika lub uczestnicząc w początkowych zajęciach innego / następnego kursu. Zgłoszenia telefoniczne lub mailem na biuro@anw.pl

Gdzie i kiedy?

ulica Williama Lindleya 16, 12 września (środa) 18:00-20:00

Wstęp wolny

15. CZWARTEK: Dzień bezpłatnego wstępu | Łazienki Królewskie

Każdy czwartek to dzień bezpłatnego wstępu do obiektów Łazienek Królewskich.

Muzeum Łazienki Królewskie, nazywane "najszczęśliwszym miejscem w Warszawie", to letnia rezydencja króla Stanisława Augusta. Tworzą ją klasycystyczne zabytki i historyczne ogrody. Można tu odpocząć, obserwując przyrodę, oraz pogłębić znajomość oświeceniowych idei, odwiedzając takie perły europejskiej architektury, jak:

- Pałac na Wyspie, jeden z najcenniejszych polskich zabytków w stylu klasycystycznym, z Królewską Galerią Obrazów

- Starą Oranżerię, w której znajdują się Królewska Galeria Rzeźby z gipsowymi kopiami najsłynniejszych rzeźb starożytnego świata oraz Teatr Królewski, jeden z nielicznych w Europie oryginalnych XVIII-wiecznych teatrów dworskich

- Pałac Myślewicki, w którym zachowały się oryginalne polichromie Jana Bogumiła Plerscha, m.in. widoki Rzymu i Wenecji

Czwartki - dzień bezpłatnego wstępu, zwiedzanie wyłącznie indywidualne (nie ma możliwości zwiedzania z przewodnikiem), nie obowiązują rezerwacje

Gdzie i kiedy?

Łazienki Królewskie, 13 września, 10:00-18:00

Wstęp wolny

16. CZWARTEK: Half Waif

Amerykańska singer-songwriterka i producentka Nandia Rose Plunkett, znana jako Half Waif wystąpi po raz pierwszy w Polsce. Artystka zagra swoje nostalgiczne piosenki o przełamywaniu życiowych trudności w Cudzie Nad Wisłą.

Gdzie i kiedy?

Cud nad Wisłą, 13 września (czwartek) 20:00-23:00

Wstęp wolny

17. CZWARTEK: Dzień bezpłatnego wstępu | Muzeum Pałacu w Wilanowie

W czwartki bezpłatnie można zwiedzać pałac na trasie I oraz park. Oferta nie dotyczy trasy II i wystaw czasowych. Bezpłatny wstęp możliwy jest po odebraniu wejściówek w kasie muzeum. Liczba biletów jest ograniczona ze względów konserwatorskich.

Trasa I obejmuje ekspozycję stałą pałacu oraz park.

Trasa II obejmuje: Apartamenty Księżnej Marszałkowej Lubomirskiej, Pokoje Chińskie i Myśliwskie oraz Galerię Magazynową.

Gdzie i kiedy?

Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 13 września (czwartek) 9.30-16.00, ostatnie wejście o godz. 15.00

Wstęp wolny

18. CZWARTEK: Rhythm of the night - lata 80 i 90 w Hulakula

Tej nocy z głośników popłynie niesamowita dawka hitów '80' 90. Bedzie można bawić się przy "Scatman", "We Are the Champions" czy Abbie.

Gdzie i kiedy?

Hulakula (ul. Jagiellońska 82B), 13 września, godz. 20:00

Bilety: FREE

19. CZWARTEK: NIAiU wieczorową porą. Kino letnie na Foksal

Kino letnie na Foksal to debiutanckie wydarzenie filmowe Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, którego głównym bohaterem jest architektura. Podczas letnich wieczorów, w zaciszu ogrodu pałacu Zamoyskich, będzie można zobaczyć krótkometrażowe dokumenty architektoniczne, a także obrazy fabularne, w których drugoplanowy bohater, jakim jest architektura, staje się istotnym kontekstem narracji oraz polem filmowej scenerii.

13 września (czwartek), godz. 20.00

"Szklane domy. Historia osiedli społecznych"

Reżyseria: Olga Matuszewska

"Oslo, 31 sierpnia"

Reżyseria: Joachim Trier

Gdzie i kiedy?

ulica Foksal 2, 13 września (czwartek) 20:00-22:00

Wstęp wolny