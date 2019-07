Torby Bumerangi. Nie masz torby na zakupy? Weź jedną za darmo ze sklepu

Torby Bumerangi to inicjatywa mająca na celu ograniczenie ilości niepotrzebnych toreb foliowych i opakowań na zakupy. Klienci za darmo mogą wziąć opakowanie i zwrócić je następnym razem do sklepu. A jeśli mają za dużo właśnych reklamówek, wystarczy, że odniosą je do sklepu. Czy n...