Co robić w Warszawie w tygodniu? Oto najciekawsze propozycje od 9 do 12 kwietnia

Co robić w Warszawie w ciągu tygodnia? Wybraliśmy dla Was najciekawsze propozycje od 9 do 12 kwietnia 2019 w Warszawie. Wśród nich znajdziecie dużo darmowych wydarzeń. Kliknij w zdjęcie, aby uruchomić przegląd.

Niewielu pamięta, że w niektóre dni w tygodniu w warszawskich placówkach obowiązują darmowe dni zwiedzania. We wtorek możecie odwiedzić: Muzeum Narodowe w Warszawie (Al. Jerozolimskie 3, godziny otwarcia we wtorek: 10.00–18.00), Muzeum Karykatury (Kozia 11, godziny otwarcia we wtorek: 10.00–18.00), w środę zwiedzicie za darmo Zamek Królewski (pl. Zamkowy 4, godziny otwarcia w środę: 10.00-18.00), Muzeum Fryderyka Chopina (ul. Okólnik 1, godziny otwarcia w niedzielę: 11.00-20.00). W czwartek za darmo zwiedzicie: Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa, Muzeum Pałac w Wilanowie, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Muzeum Więzienia Pawiak, Mauzoleum Walki i Męczeństwa, Muzeum Historii Żydów Polskich, Muzeum Warszawy, Fotoplastikon Warszawski, Państwowe Muzeum Etnograficzne, Muzeum Ordynariatu Polowego, Muzeum Warszawskiej Pragi, Muzeum Wojska Polskiego.