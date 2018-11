Co robić zimą w Warszawie? Te miejsca musicie odwiedzić [PRZEGLĄD]

Co robić zimą w Warszawie? Stolica oferuje szereg sezonowych atrakcji, a z roku na rok mamy możliwość coraz większego wyboru. Rozrywki dobrze znane warszawiakom to między innymi Zimowy Narodowy, świąteczne jarmarki, iluminacje czy lodowiska. Jednak lista sposobów na nudę w zimowej odsłonie stolicy jest dużo dłuższa. Kliknij w galerię, by przejść do przeglądu wariantów spędzania wolnego czasu zimą w Warszawie.