"Martyrologia z syntezatora mowy" - komentują internauci komunikat, który został wygłoszony 14 czerwca 2018 r. z głośników na dworcu Centralnym i 12 innych dworcach w Polsce. "Do nowo utworzonego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz niemiecki okupant deportował 728 Polaków" - wybrzmiało z głośników. O co chodzi? Ciąg dalszy tekstu, a także treść komunikatu, który usłyszeli podróżni, znajdziecie poniżej.

"14 czerwca 1940 r. do nowo utworzonego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz niemiecki okupant deportował 728 Polaków - głównie młodych ludzi: harcerzy, studentów, członków podziemnych organizacji niepodległościowych, żołnierzy kampanii wrześniowych 1939 r. Pociąg z Polakami wyjechał z Tarnowa w godzinach porannych. Podczas postoju na dworcu w Krakowie więźniowie usłyszeli z megafonów informację o zajęciu Paryża przez armię niemiecką. Data 14 czerwca 1940 r. - dzień deportacji pierwszych Polaków do KL Auschwitz – uznawany jest za początek funkcjonowania tego największego niemieckiego obozu zagłady. (...) Polacy stanowili drugą co do wielkości liczbę ofiar. Nigdy nie wolno o tym zapomnieć, tak jak i o pozostałych ofiarach KL Auschwitz: Żydach, jeńcach sowieckich, Romach i innych. Cześć ich pamięci!"W komunikacie, wygłoszonym beznamiętnie przez syntezator mowy, pojawiło się także przypomnienie, że 14 czerwca, na wniosek byłych więźniów i ich rodzin, zrzeszonych w Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Rodzin Oświęcimskich, przypada ustanowiony przez Sejm Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. I to tu należy szukać klucza do wyjaśnienia tej zagadki - akcja została przeprowadzona na trzynastu dworcach w całej Polsce (m.in. Tarnowie, Oświęcimiu, Krakowie i Warszawie), a jej pomysłodawcą jest Grzegorz Rosengarten, wieloletni prezes Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Rodzin Oświęcimskich.Nagranie z sytuacji pojawiło się wczoraj