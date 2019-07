Co szósty milioner w Polsce to warszawiak. Łącznie jest ich w naszym kraju ponad 31 tysięcy

W Polsce jest już 31,5 tysięcy milionerów

Izba Administracji Skarbowej podała ''Dziennikowi Gazecie Prawnej'' ile spośród osób, które złożyły PIT za 2018 roku w poszczególnych województwach, wykazało dochód do opodatkowania przekraczający milion złotych. Okazało się, że najwięcej zamożnych osób - jak co roku - rozliczało się na Mazowszu. Według wstępnych danych z Izby Administracji Skarbowej w Warszawie było to 8,6 tysięcy osób.