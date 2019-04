Co wolą warszawiacy? Metro czy tramwaj? Łazienki czy Wilanów?

Co wybierają warszawiacy? Czy wolą metro czy tramwaj? Halę Koszyki czy Halę Gwardii? Zadaliśmy naszym obserwatorom na instagramie 7 pytań. W zabawie udział wzięło niemalże 2 tysiące osób. Zasady były bardzo proste. Należało zaznaczyć jedną z dwóch odpowiedzi, tę która bliższa jest naszemu sercu. Jesteście ciekawi co wolą warszawiacy? Kliknij w zdjęcie, aby przejść do wyników.