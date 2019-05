Co z Halami Mirowskimi? Miasto odpowiada: "Działalność targowa oraz kulturalno-gastronomiczna"

We wtorek pisaliśmy o porozumieniu, jakie prywatny inwestor – BBI Development zawarł ze Spółdzielnią Społem ze Śródmieścia. Dwa podmioty chcą wspólnie wyremontować Hale Mirowskie. Słynne hale targowe z Woli miałyby zostać odświeżone przy zachowaniu obecnego charakteru. Na razie to tylko wstępne porozumienie. Inwestor musi się bowiem dogadać z miastem do którego należy wschodnia hala – Gwardii. Druga należy do spółdzielców.

- Od lat toczy się dyskusja dotycząca Hali Gwardii. Miasto będzie musiało zmierzyć się z tematem. My mówimy, że jesteśmy gotowi przystąpić do całego obszaru, [Hal Mirowskich - red.] jeśli miasto w ogóle wystąpi z takim planem - powiedział nam we wtorek Rafał Szczepański, wiceprezes BBI Development.

Jak przyszłość Hal Mirowskich wygląda ze strony miasta?

- Miasto przygotowuje się do uruchomienia procedury na wybór partnera prywatnego do modernizacji i prowadzenia działalności w Hali Gwardii. Jest to procedura konkurencyjna, do udziału w której mogą się zgłosić różne podmioty. Mamy nadzieję, że zainteresowanie udziałem w postępowaniu będzie duże i wpłynie wiele wartościowych wniosków o udział w postępowaniu – odpowiada nam Marta Plasota ze ratusza.

Postępowanie na razie nie zostało ogłoszone. W ratuszu słyszymy również, że nie ma takiej możliwości by na terenie hal targowych powstały dodatkowe budynki. Urzędnicy przygotowali listę zaleceń dla potencjalnego najemcy.