Co zrobić, aby głosować w Warszawie, będąc zameldowanym w innym mieście? [PORADNIK]

Podczas nadchodzących wyborów samorządowych warszawiacy wybiorą prezydenta stolicy, 60 radnych miasta i 422 radnych do 18 rad dzielnic. Ich kadencja potrwa kolejne pięć lat. Od naszej decyzji zależeć będzie więc przyszłość miasta. Jeśli chcielibyście mieć na nią wpływ, a nie jesteście na stałe zameldowani w Warszawie, podpowiadamy co zrobić, aby oddać ważny głos.

Pierwsza tura wyborów odbędzie się w niedzielę 21 października. Osoby na stałe zameldowane w Warszawie będą mogły wtedy głosować na terenie swojego okręgu wyborczego. W przeciwieństwie do wyborów prezydenckich nie istnieje w tym wypadku możliwość głosowania w miejscu pobytu czasowego, ani otrzymania zaświadczenia pozwalającego głosować w dowolnym lokalu wyborczym.

Istnieje jednak możliwość głosowania poza miejscem stałego zameldowania, o ile odpowiednio wcześniej dokona się wszelkich formalności. Wszystkie osoby określane mianem „słoików” mogą mieć więc wpływ na losy Warszawy, jeśli zamierzają zostać w niej na dłużej. Taka usługa jest całkowicie bezpłatna.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. Kto może głosować?

W wyborach samorządowych udział może wziąć każdy, kto ma co najmniej 18 lat i posiada prawa wyborcze, które posiada każda pełnoletnia osoba z polskim obywatelstwem. Wyjątek stanowią jedynie obywatele pozbawieni praw wyborczych przez sąd bądź ubezwłasnowolnieni.

Jeśli wspomniane wyjątki was nie dotyczą i chcecie głosować w Warszawie pomimo stałego zameldowania w innym mieście (np. studenci zameldowani u rodziców) należy wypełnić odpowiedni wniosek oraz deklaracje, a następnie złożyć dokumenty w urzędzie bądź przez internet. Można należeć tylko do jednego rejestru wyborców, dlatego urzędnik przyznając prawo do głosowania poza miejscem stałego zamieszkania, od razu wykreśli was z tego, w którym widnieliście do tej pory. Wyklucza to możliwość oddania głosu w dwóch miejscach.

ZOBACZ TEŻ: Kto ma zostać prezydentem Warszawy? Zapytaliśmy mieszkańców stolicy [WIDEO]

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. Wnioski i gdzie je złożyć?

Żeby zostać wpisanym do danego rejestru wyborców należy wypełnić wniosek (dostępny tutaj) oraz deklarację (dostępną tutaj). Do dokumentów należy dołączyć kserokopię dowodu osobistego.

Wydrukowane i wypełnione dokumenty należy złożyć w urzędzie dzielnicy, w której się mieszka. Ich położenie przedstawia poniższa mapa:

Aby mieć większą pewność, że nasze działania odniosą pożądany efekt, warto dodatkowo przedstawić urzędnikowi dokument potwierdzający, że mieszkamy w danej okolicy i zamierzamy tam zostać dłużej. Może to być umowa najmu mieszkania, bądź umowa o pracę.

Wniosek i deklarację można również złożyć przez internet poprzez platformę ePUAP, ale jedynie posiadając profil zaufany (eGo), lub certyfikat kwalifikowany.

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018. Ile trzeba czekać na decyzję, czy możesz głosować?

Urzędy decyzję o wpisaniu danej osoby do rejestru wyborczego podejmują w ciągu trzech dni. Mogą odmówić, jeśli zaistnieje uzasadniona wątpliwość, że nie mieszkasz tam gdzie deklarujesz. Jeśli tak się stanie możesz odwoływać się od takiej decyzji.