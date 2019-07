Co zrobić, gdy ukradną ci pieniądze z konta? Bank powinien zwrócić pieniądze, ale...

To prawdziwe przykłady oszukanych Polaków. Czy wiecie, że jeśli klient zgłosi nieautoryzowaną transakcję, bank powinien niezwłocznie zwrócić mu utracone pieniądze? Tak uważa Rzecznik Finansowy. Chodzi np. o przypadki kradzieży pieniędzy z internetowego rachunku bankowego. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dostawca usług płatniczych (choćby bank) ma uzasadnione i należycie udokumentowane podstawy, aby podejrzewać próbę oszustwa ze strony klienta. Niestety, banki ignorują wytyczne płynące z unijnych i krajowych przepisów.

Rośnie liczba wniosków do Biura Rzecznika Finansowego (RF) o przeprowadzenie tzw. postępowania interwencyjnego w związku z nieautoryzowanymi transakcjami. Chodzi tu o przypadki kradzieży środków z rachunku bankowego dostępnego przez internet czy obciążenia konta karty kredytowej lub debetowej bez wiedzy klienta. Tylko w pierwszym kwartale 2019 r. do rzecznika trafiły 83 wnioski, czyli dokładnie tyle samo co w całym 2016 r. W 2018 r. takich wniosków było 246, czyli o 70 proc. więcej niż w 2017 r. Banki, na których postępowanie skarżą się do RF klienci, ignorują wytyczne wynikające z unijnych dyrektyw i polskiego prawa.