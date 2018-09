Cofnięto decyzje przyznające mieszkania 87 rodzinom. Lokale dostaną mieszkańcy budynku przy Piaskowej 9

Na początku sierpnia burmistrz dzielnicy Wola, Krzysztof Strzałkowski, uchylił uchwałę przyznającą lokale komunalne 87 rodzinom. Stało się to tuż przed podpisaniem umów najmu. Okazało się, że taka decyzja została podjęta ze względu na przekazanie tych mieszkań lokatorom z bloku komunalnego przy Piaskowej 9.

Ludzie są wściekli, ponieważ na mieszkania czekali latami. ''Panie Burmistrzu, ja rozumiem tych ludzi z ul. Piaskowej, mówicie dużo o nich. Ale nic nie mówicie ludziach, którym już przydział na mieszkanie daliście. Czekają na remonty rok i teraz zabieracie im te mieszkania, byli już jedną nogą w swoim wymarzonym mieszkaniu, a wy ot tak uchwała i spadać nie ma mieszkania. Tak się nie robi i co teraz, znowu do kolejki i następne lata czekać'' - napisał na facebookowym fanpage’u burmistrza Woli Tomasz Bień, jeden z poszkodowanych lokatorów.

''Też jestem takiego zdania. Takich akcji to się nie powinno robić. Ludzie czekali ponad 1 rok na remonty tych mieszkań, a teraz totalna kiszka i będę dalej czekać kolejne lata, a obietnice przedwyborcze, że wszyscy dostaną w tym roku wyremontowane mieszkania? To graniczy z cudem, takie jest moje zdanie, to tylko chwyt przedwyborczy'' - poparła Pana Tomasza Beata Baczkowska.

Burmistrz zapewnił 87 rodzin, którym cofnięto przydział, że do końca roku dostaną nowe. Już w tym tygodniu 27 rodzin dostanie nowe przydziały. Dzielnica tłumaczy, że zrobiła to ze względu na awaryjną sytuację związaną z budynkiem przy ulicy Piaskowej.