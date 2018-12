Coming Out 2018. Najlepsze dyplomy ASP w Warszawie pokazane w Koneserze

Malarstwo, rzeźba, grafika, konserwacja i restauracja dzieł sztuki, architektura wnętrz, wzornictwo, sztuka mediów, scenografia oraz zarządzanie kulturą wizualną… Centrum Praskie Koneser gości prace dyplomowe absolwentów dziewięciu wydziałów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Podczas wernisażu X już edycji wystawy Coming Out poznaliśmy też dwóch wyróżnionych przez niezależne jury z grona 34 artystów. Są to Agnieszka Bielak i Michał Majdak, absolwenci Wydziału Rzeźby.

Młodzi artyści wybrali to, co najlepiej wyrażało ich indywidualność. Wielu odwołało się w swoich pracach to najbliższych im wartości: związków z rodziną, otoczeniem znanym z dzieciństwa czy z naturą. Szukali nowych środków artystycznego wyrazu, zacierali granicę między różnymi dziedzinami sztuki - muzyką, rzeźbą, multimediami czy performansem.

- Okazało się, że to wydarzenie jest nam bardzo potrzebne. Możemy zobaczyć prace naszych studentów poza murami akademii. Mamy nadzieję, że ta wystawa będzie dla nich swego rodzaju trampoliną do artystycznego sukcesu i dzięki niej szersza publiczność pozna ich prace - mówi nam prorektor ds. nauki i rozwoju Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, prof. Wiktor Jędrzejec.

Jak podkreśla, prace studentów wyrażają ich postrzeganie świata. -Właśnie dlatego warto je oglądać. To ich głos. Te prace bardzo często dotyczą życia społecznego, ważnych dla nich dat. Wyrazem tego, co się w nich dzieje teraz i tutaj - dodaje Jędrzejec. Jeden z finalistów, Jędrzej Fiett z Wydziału Wzornictwa cieszy się z udziału w wystawie, ale wie, że prawdziwa praca jeszcze przed nim. -To ogromne wyróżnienie, ale ważne będą nasze kolejne kroki - podkreśla Fiett.

Pomysłodawca wystawy, prof. Paweł Nowak mówi nam, że nie tylko studenci odczuwają dumę, ale również wykładowcy uczelni. - To jest pewnego rodzaju podsumowanie naszej kondycji, spójności dydaktyków, profesorów ze studentami. Celebrujemy wspólnie ten sukces. Teraz absolwentów czeka ich ciężka praca, aby ten sukces obronić - mówi nam Nowak, który w warszawskiej ASP prowadzi pracownię na wydziale Grafiki.

Jesteśmy ciekawi czy sztuka współczesna jest dla każdego i czy ją rozumiemy. - Nie zakładajmy od razu, że nie rozumiemy. Trzeba zacząć ją zgłębiać. A czy rozumiemy muzykę? Zasada jest taka sama. Odczytujemy ją za pomocą emocji. Otwórzmy się na młodych ludzi, na sztukę. Dzięki niej łatwiej nam będzie zrozumieć świat i siebie - podkreśla profesor.

Wystawę będzie można odwiedzać codziennie, do 21 grudnia 2018 r w godzinach 10:00- 18:00. Prace są również na stronie comingout.asp.waw.pl. Zeszłoroczną edycję odwiedziło ponad 7 tys. osób.