Condohotele, nowa moda w Warszawie. Każdy może kupić kawałek hotelu taniej niż mieszkanie

Condohotele w Warszawie

- Sprzedaje się poszczególne pokoje inwestorom, oni wynajmują je operatorowi, który prowadzi konwencjonalny hotel. Jest tam recepcja, restauracja i inne usługi hotelowe - tłumaczy w rozmowie z AIP Jan Wróblewski, członek zarządu Zdrojowa Invest.

Oznacza to, że condohotel z pozoru wygląda jak zwyczajny hotel, przynajmniej dla podróżnych. Różnica związana jest z właścicielami. Dzięki wygodnemu sposobowi inwestowania, każdy może mieć swoją część hotelu. I zarabiać praktycznie bez nakładu pracy.

Rynek rośnie coraz szybciej

Pierwszy condohotel w Warszawie powstał w 2011 roku. Jest to Puławska Residence (197 pokoi) zbudowana przez dewelopera Arche. Dziś firma ma w swoim dorobku otwarte trzy hotele w Warszawie, poza Puławska Residence, Hotel Krakowska (357 pokoi) oraz Hotel Poloneza (150 pokoi). W budowie jest kolejny Hotel Geologiczna. Będzie gotowy na początku 2019 roku. Każdy chętny inwestor może kupić w pełni urządzony pokój za ok. 10-12 tys. zł za mkw.

W tej chwili, według analizy portalu InwestycjewKurortach.pl, w Warszawie jest oraz buduje się łącznie 4475 miejsc w condohotelach. To prawie połowa udziału w rynku całej Polski.

Jak zarobić na condohotelu?

W jaki sposób można zarobić na condohotelach? Za metr kwadratowy pokoju hotelowego z wyposażeniem płacimy (w Warszawie) 7,9 - 16,3 tys. zł. W zamian otrzymujemy zysk, w przeliczeniu na metr. Jest to zazwyczaj 5-7 proc. oraz dodatkowe bonusy ustalane z operatorem.

Przykładowo, licząc 5 proc. wypłaty zysku, w apartamencie 20 mkw. (kupiony za 10 tys. za mkw) dostaniemy po roku 10 tysięcy złotych. Nie są to ogromne pieniądze, jednak należy pamiętać, że za 200 tys. zł. nie mamy szans kupić w Warszawie mieszkania z przeznaczeniem pod wynajem. W tym przypadku nie obchodzi nas jednak ani sprzątanie, ani reklamowanie hotelu, ani obłożenie. Wszystkim zajmuje się pośrednik. Często zdarza się również, że jeśli hotel wypracuje zysk, jego część dostaną także właściciele pokojów.

- Rekordowy był październik 2017 roku kiedy kwota dochodu właścicieli (hotelu Puławska Residence - red.) liczona na 1 mkw. wyniosła 157 zł, co w przypadku posiadania 30-metrowego apartamentu daje dochód w wysokości 4 710 zł za miesiąc – mówi Władysław Grochowski prezes zarządu Grupy Arche, komentując raport portalu InwestycjewKurortach.pl.

- W ostatnich latach notujemy rosnący wpływ na wyniki obłożenia, który generuje ruch biznesowy. Wyraźnie widać to w wynikach poszczególnych miesięcy w naszym hotelu w Warszawie przy ul. Puławskiej. Wiosna (od marca do czerwca) oraz jesień (wrzesień-listopad) to okres wielu konferencji, sympozjów i wydarzeń korporacyjnych. Zyski w wynajmu w tym czasie są najwyższe - tłumaczy.