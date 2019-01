Coraz więcej wyborców w Warszawie. Przybyło ich już 18,5 tysiąca

Wniosków o dopisanie do rejestru wyborców jest sześć razy więcej niż przed poprzednimi wyborami samorządowymi. - Rzeczywiście obserwujemy wyjątkowo duże zainteresowanie dopisywaniem się do rejestru, w poprzednich latach aż tak nie było. W sumie to dobrze, że coraz więcej ludzi chce głosować i mieć wpływ na rzeczywistość. Wysoka frekwencja zawsze cieszy. Na razie nie stwierdziliśmy jakiś rażących naruszeń ani przypadków, kiedy na przykład dowożono ludzi autobusami – powiedział w rozmowie z Onetem Bartosz Milczarczyk, rzecznik prezydenta Warszawy.

Najwięcej wniosków wpłynęło z Lublina, Białegostoku, Radomia, Gdańska, Krakowa i Szczecina.

Źródło: Onet