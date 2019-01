Cud na Ursynowie? na Mandarynki głosowało 100 procent uprawnionych

Komisje na Tarchomińskiej, Mandarynki i 1 Sierpnia zanotowały rekordową, bo aż 100 procentową frekwencję - donoszą, powołując się na dane PKW warszawscy dziennikarze. -Tymczasem wielkie brawa dla głosujących m.in. w Warszawie w szkole na Tarchomińskiej (Praga Pn), na Mandarynki (Ursynów) czy 1 Sierpnia (Włochy) gdzie frekwencja wyniosła 100% - pisze na Twitterze Michał Tracz.

Wybory Ursynów - wyniki

I rzeczywiście - Państwowa Komisja wyborcza na swoich stronach informuje, że karty do głosowania wydano 1355 osobom z 1355 uprawnionych wyborców. Z urny wyjęto 1355 kart, w tym 1352 stanowiły głosy ważne. - Jaja jak berety... Ta szkoła jest na Mandarynki, tuż obok mnie... 100 metrów od mojej klatki... Znam osobiście kilku sąsiadów, którzy nie poszli do głosowania... Ręczę za to swoją głową... Więc jakim cudem mogło być 100% frekwencji..? - pyta retorycznie jeden z internautów.

Jednak jak wskazują inni, najprawdopodobniej, mamy do czynienia z pomyłką samej komisji

Podobna sytuacja wystąpiła także w komisjach na Włochach i Pradze Południe. Warto jednak pamiętać, że w PKW wciąż trwa liczenie wszystkich oddanych głosów. Nie wszystkich to jednak przekonuje. - No więc zróbcie coś, rozklejcie informacje w okolicy, powiadomcie PKW, przyglądajcie się temu okręgowi. Tylko żeby później nie było obrażania się na rzeczywistość, jeśli okaże się, że coś jest nie po waszej myśli - pisze jedna z komentujących.