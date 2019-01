Cudowne rozmnożenie wyborcze czy burza w szklance wody?

Piotr Hebda, który właśnie przegrał wybory w Dobrej Nowogardzkiej uważa, że w jednej w komisji w jego miejscowości doszło do licznych nieprawidłowości – podał portal Onet. Chodzi m.in. o zbyt dużą ilość kart wyciągniętych z urn w stosunku do uprawnionych do głosowania. Tych doniesień nie potwierdza jednak policja i PKW. Jednak, w urnach znalazły się.... karty z Kamienia Pomorskiego.