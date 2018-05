Cudzoziemcy coraz częściej decydują się na zakup nieruchomości w Polsce. W ciągu ostatnich pięciu lat liczba nabytych przez nich lokali mieszkalnych wzrosła aż o 56 proc., a wśród kupujących dominowali Ukraińcy. Najpopularniejsza była Warszawa, ale zainteresowanie klientów z zagranicy budziły również inne miasta.

Liczba polskich mieszkań kupowanych przez obcokrajowców wzrosła o ponad 56 proc. w ciągu pięciu lat – wynika z najnowszego sprawozdania MSWiA. Według danych przeanalizowanych przez firmę Home Broker cudzoziemcy (osoby fizyczne i osoby prawne) w samym tylko 2017 roku nabyli 4822 mieszkania i 1563 lokali użytkowych. Najwięcej kupujących pochodziło z Ukrainy, a do najpopularniejszych lokalizacji należały Warszawa, Kraków i Wrocław.Według MSWiA obcokrajowcy coraz chętniej nabywają mieszkania na sprzedaż w Polsce. Po zastojach i spadkach z lat 2008–2012 liczba mieszkań kupowanych przez cudzoziemców zaczęła rosnąć, a w latach 2015 i 2016 rosła już lawinowo – o ok. 20 proc. rocznie. Wyhamowanie trendu przyniósł dopiero rok 2017 , kiedy to wzrost wyniósł tylko 3,7 proc. (6,1 proc. dla osób fizycznych).Eksperci nie są jeszcze pewni, czy zeszłoroczny spadek sprzedaży mieszkań to zjawisko tymczasowe, czy może początek kolejnego zastoju w tym sektorze rynku nieruchomości. Wiadomo jednak, że zainteresowanie obcokrajowców polskimi mieszkaniami na sprzedaż wciąż jest znaczne. Nawet w słabszym roku 2017 cudzoziemcy w Polsce kupili ponad 4,8 tys. lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 304,5 tys. mkw. oraz ponad 1,5 tys. lokali użytkowych o łącznej powierzchni 450,4 tys. mkw.W zestawieniu miast, w których cudzoziemcy najchętniej kupują lokale, od lat już prowadzi stolica. W 2017 roku obcokrajowcy nabyli w1213 mieszkań na sprzedaż o średniej powierzchni 73,5 mkw. Oznacza to, że niemal 30 proc. łącznej powierzchni mieszkań kupionych w Polsce przez obcokrajowców znajdowało się w zeszłym roku w Warszawie. Podobne wyniki obserwowano też w latach poprzednich.Wynik ten nie pozostał bez wpływu na statystyki całego regionu. Ponad 1/3 wszystkich kupionych przez obcokrajowców mieszkań znajdowała się w 2017 roku w woj. mazowieckim, które sprzedało większą łączną powierzchnię mieszkalną niż woj. małopolskie, dolnośląskie i śląskie razem wzięte.Na drugim miejscu zestawienia miast popularnych wśród obcokrajowców znalazł się Kraków. W ubiegłym roku cudzoziemcy kupili tu 735 mieszkań, nabywając łącznie 14,1 proc. całkowitej powierzchni mieszkalnej sprzedanej obcokrajowcom. Średni metraż mieszkania na sprzedaż był tu znacznie mniejszy niż w stolicy i wynosił 58,4 mkw., co wynika przede wszystkim ze specyfiki krakowskiego rynku nieruchomości, na którym dominują mniejsze lokale mieszkalne Trzecim najpopularniejszym miastem był Wrocław, gdzie w 2017 r. sprzedało się 479 mieszkań (9,6 proc. łącznej powierzchni mieszkalnej sprzedanej cudzoziemcom). Przeciętny nabywany przez obcokrajowców lokal miał tu średnio 61,2 mkw. Na czwartej pozycji znalazł się Poznań z wynikiem 130 sprzedanych lokali (2,6 proc. łącznej powierzchni sprzedanej cudzoziemcom w Polsce). Podobne jak w przypadku Poznania zainteresowanie klientów z zagranicy budziły również Gdańsk, Łódź, Szczecin i Świnoujście. Zestawienie zamykają Gdynia, Zakopane i Gorzów Wielkopolski, gdzie w zeszłym roku sprzedano cudzoziemcom poniżej 50Pod względem narodowości polskie mieszkania na sprzedaż najchętniej nabywali w ostatnich latach Ukraińcy. W latach 2014–2017 zdominowali oni ten sektor rynku nieruchomości, wyprzedzając znacząco dotychczasowych liderów zestawienia – Niemców. W samym 2017 roku ukraińskie firmy i klienci indywidualni nabyli o 24 proc. więcej lokali mieszkalnych niż (zajmujący miejsca drugie i trzecie) Niemcy i Brytyjczycy razem wzięci. Ogółem co czwarte mieszkanie kupione w ubiegłym roku w Polsce przez obcokrajowca stało się własnością nabywcy z Ukrainy. Poza już wymienionymi mieszkania w Polsce nabywali głównie obywatele Francji, Białorusi, Włoch, Rosji i Szwecji.