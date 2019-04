Cudzoziemcy, Warszawa. Białorusini przed 40-tką wybierają życie na Mazowszu

Ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce posiada obecnie 383 tys. cudzoziemców, najwięcej obywatele: Ukrainy - 187 tys. osób, Białorusi - 21,5 tys., Niemiec - 21 tys., Wietnamu - 12 tys. i Rosji - 12 tys - podaje Urząd do Spraw Cudzoziemców.

Poza Ukrainą, do Polski ciągnie Białoruś

Jak pokazują oficjalne statystyki, Ukraińcy stanowią najliczniejszą grupę cudzoziemców w Polsce, ale do naszego kraju chętnie przyjeżdżają też Białorusini. - Liczba obywateli Białorusi posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła do ponad 21 tys. osób. Białorusini stali się tym samym drugą najliczniejszą grupą cudzoziemców z dokumentami uprawniającymi do długoterminowego pobytu w kraju. Najpopularniejszym regionem jest województwo mazowieckie. Większość – 15 tys. obywateli Białorusi posiada zezwolenia na pobyt stały wydane w związku z polskim pochodzeniem i Kartą Polaka - wymieniają urzędnicy.

Jak czytamy w oficjalnej informacji prasowej, od początku 2017 r. liczba Białorusinów posiadających ważne zezwolenia na pobyt w Polsce wzrosła prawie dwukrotnie.

Młodzi Białorusini uciekają do Polski

Najwięcej, bo ok. 59 proc. z Białorusinów, którzy przyjeżdżają do Polski to osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat. 23 proc. przyjezdnych stanowią osoby w przedziale 40 - 59 lat, a ok. 14 proc. poniżej dwudziestego roku życia. Nieznacznie przeważają mężczyźni – 11,6 tys. osób (54 proc.), w porównaniu do 9,8 tys. kobiet. Najpopularniejszymi regionami wśród obywateli Białorusi są województwa: mazowieckie - 7,3 tys. osób oraz podlaskie - 4,5 tys.

- Większość Białorusinów posiada zezwolenia na pobyt stały – 15 tys. osób oraz czasowy (maksymalnie do 3 lat) – 5,5 tys. Około 95 proc. zezwoleń na pobyt stały zostało wydanych w związku z posiadaniem polskiego pochodzenia, w tym Karty Polaka. Wśród zezwoleń na pobyt czasowy większość (54 proc.) uzasadniono chęcią podjęcia pracy. W 24 proc. spraw celem był pobyt z rodziną, a w 14 proc. edukacja - podaje urząd.