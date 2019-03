Cukierkowo, Warszawa. W stolicy powstało pierwsze przedszkole dla… dzieci z cukrzycą

Cukierkowo, Warszawa: pierwsze przedszkole tego typu

Cukierkowo to pierwsze miejsce dedykowane dzieciom cierpiącym z powodu cukrzycy, nietolerancji pokarmowych, otyłości czy niepełnosprawności ruchowej. Przedszkole zapewnia ponadto opiekę diabetologa, odpowiednio dostosowaną do potrzeb dzieci kuchnię oraz udogodnienia dla dzieci niepełnosprawnych. Przedszkole działa przy ulicy Klubowej 7.

Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Cukierkowo zostało założone m. in. przez Ewę Urbańską, mamę Adama, u którego zdiagnozowano cukrzycę typu 1. - Życie i opieka nad chorującym na cukrzycę synem pokazały mi, że w Warszawie brakuje wyspecjalizowanych placówek edukacyjnych dostosowanych do potrzeb dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, w tym także tymi, które wymagają stałej opieki diabetologicznej. Celem naszej Fundacji jest stworzenie miejsca przyjaznego i otwartego, integrującego dzieci w wieku przedszkolnym, niezależnie od stanu ich zdrowia czy też sprawności - mówi fundatorka przedszkola.

Cukierkowo, Warszawa: Cukrzyca typu 1

Cukrzyca pierwszego typu to nieuleczalna choroba autoimmunologiczna. Organizm chorego nie przyswaja glukozy do komórek, w wyniku czego rośnie stężenie tego cukru we krwi. Nieleczona cukrzyca prowadzi do groźnych powikłań, a nawet śmierci. Choroba ma charakter wrodzony. W całej Polsce, wedle szacunków na ten typ cukrzycy choruje nawet 20 tysięcy dzieci.