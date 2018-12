Czarne BMW znalezione w Wiśle. Samochód wyłowili nurkowie z grupy specjalistycznej [ZDJĘCIA]

Czarne BMW na dnie Wisły

Praca na Wiśle to jedno z najtrudniejszych zadań, z jakimi zmagać się mogą nurkowie. Skuteczne poszukiwania utrudnia silny nurt i słaba widoczność. Mimo to tym razem misja została zakończona powodzeniem. Ratownicy otrzymali zgłoszenie dotyczące auta, które stoczyło się ze skarpy i wpadło wprost do rzeki. Osoba, która zawiadomiła nurków była obecna na miejscu. Zgłaszający poinformował, że nikt nie znajdował się wewnątrz pojazdu.