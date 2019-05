Czarny Kot, Warszawa. Paskudny budynek nie zniknie? Unieważniono przetarg

Jak podaje TVN Warszawa, unieważniono przetarg na wyburzenie paskudnego budynku. Czarnego Kota chciała zniszczyć firma 4 Bau z Białegostoku, która zaproponowała za takie działania 630 tys. zł. Niestety w dokumentacji przetargowej dostrzeżono braki, więc nadzór budowlany odrzucił tę ofertę. Na kolejną, która brała udział w konkursie, instytucji nie stać. Frma Tree za wyburzenie Czarnego Kota zażądała 2,1 mln zł, a to kwota trzy razy droższa od założonego budżetu nadzoru budowlanego.

Co dalej z paszkwilem budowlanym? Jak podaje TVN, kolejny przetarg na jego rozbiórkę zostanie ogłoszony w czerwcu 2019.

Walka o rozbiórkę budynku znajdującego się w pobliżu ronda Radosława trwała prawie 10 lat. 13 grudnia 2018 roku sprawą zajął się Naczelny Sąd Administracyjny. NSA utrzymał w mocy, wydany w sierpniu 2018 roku, wyrok nakazujący rozbiórkę samowoli budowlanej.

Hotel Czarny Kot (jego oficjalna nazwa to My Warsaw Residence), znajdujący się u zbiegu Okopowej i Powązkowskiej na Woli, od dawna nie jest jedynie miejscem oferującym noclegi, ale prawdziwą architektoniczno-urzędniczą legendą. Obiekt wybudowany w latach 80. na działce należącej do miasta, z jednopiętrowego pawilonu rozrósł się do kilkupiętrowego molocha o wątpliwych walorach estetycznych (choć to oczywiście pozostaje kwestią gustu). Abstrahując od kontekstu lokalizacji w jakiej natkniemy się na hotel (sąsiedztwo cmentarza Powązkowskiego) i przepychu jakiego nabrały ozdobione wieżyczkami i wykuszami fasady hotelu, najbardziej absurdalna w całej sprawie jest toczona od kilku lat proceduralna wojna. (Czytaj więcej o historii tego miejsca: Hotel "Czarny Kot" w Warszawie. Od 2010 roku miasto walczy z właścicielami)