Czarny Protest Warszawa 2019. 8 marca szykuje się Międzynarodowy Strajk Kobiet. Zmiany w komunikacji miejskiej w Śródmieściu

Na Dzień Kobiet zaplanowany został kolejny Czarny Protest. 8 marca kobiety zjednoczą się, żeby symbolicznie powiedzieć STOP nienawiści, mizoginii i szowinizmowi. Uczestniczki strajku odejdą od stanowisk pracy i swoich obowiązków domowych, by zablokować drogi, demonstrować i maszerować na ulicach. Dodatkowo w Warszawie zorganizowana zostanie zbiórka podpisów o zmienienie nazwy Ronda Dmowskiego na Rondo Praw Kobiet.

Czarny Protest - postulaty

Piątkowe wydarzenie to trzecia edycja Międzynarodowego Strajku Kobiet. Uczestniczki strajku żądają przeciwdziałania nienawiści i ochronie przed jej skutkami, a także utrzymania standardów opieki okołoporodowej, dostępu do nowoczesnej bezpłatnej antykoncepcji, dofinansowania in vitro, rzetelnej edukacji seksualnej, likwidacji tzw. klauzuli sumienia, prowadzenia lekcji religii w parafiach i na koszt Kościoła, wdrożenia i stosowania konwencji antyprzemocowej, poprawy sytuacji ekonomicznej kobiet: realnego zabezpieczenia społecznego rodzin osób z niepełnosprawnościami, skutecznego ściągania alimentów przez państwo i karania dłużników alimentacyjnych, równości płac bez względu na płeć.