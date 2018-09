Czego się boimy? TOP 15 nietypowych fobii, o których nie miałeś pojęcia

Fobia może wytłumaczyć wiele niezrozumiałych zachowań ludzi w najdziwniejszych miejscach i momentach życia. Fobia to zaburzenie nerwicowe. To oczywiste, że boimy się i stresujemy w ważnych dla nas momentach. Dzieci stresują się przed sprawdzianem, studenci przed egzaminami, dorośli przed rozmową o pracę. Fobia to ponadprzeciętne poczucie strachu i lęku, na które nie ma się żadnego wpływu. Czego boją się Polacy? Zapewniamy, że istnieją fobie, o których nie masz pojęcia.