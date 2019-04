Czekoladowa Noc Muzeów z E.Wedel. Wygraj bilety w słodkim konkursie

Wycieczka do fabryki czekolady to marzenie chyba każdego łasucha. To miejsce, które pobudza wyobraźnię każdego, niezależnie od wieku. Fabryka przy ul. Zamoyskiego otwiera się dla zwiedzających dwa razy w roku. Jedna z tych okazji już niebawem.

Noc muzeów z E.Wedel

Noc Muzeów to wyjątkowa okazja w roku, dzięki której będzie można poznać czekoladowy świat warszawskiej Fabryki Czekolady E. Wedel.

