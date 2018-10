Czekoladowe wspomnienia w Muzeum Warszawskiej Pragi

„Krem i czekolada” prezentuje kobiece spojrzenie na pracę w warszawskich zakładach produkujących kosmetyki i czekoladowe słodycze w latach 1950-1989. Podróż do przeszłości rozpoczyna się w Muzeum Pragi cytatem w formie fluorescencyjnych liter na dachach Bazaru Różyckiego, biegnie przez słowa bohaterek, aż po ogromne litery-pomniki. Twórczynie wystawy: Goshka Macuga, przedstawicielki grupy artystycznej TERAZ POLIŻ i Magdalena Staroszczyk z Muzeum Warszawskiej Pragi oddają głos kobietom, które wówczas stanowiły większość załogi na liniach produkcyjnych. Odwiedzający wystawę będą mieli okazję dowiedzieć się, jakie warunki pracy panowały w ówczesnych Zakładach Przemysłu Cukierniczego 22 Lipca, dawny E. Wedel w Warszawie i Pollenie-Urodzie, na jakie benefity mogły liczyć zatrudnione, czy lubiły swoją pracę oraz jak wspominają ją dziś.

Jako firma z prawie 170-letnią historią nieustannie czerpiemy inspiracje z przeszłości i pielęgnujemy pamięć o dawnych czasach, dlatego z przyjemnością zaangażowaliśmy się w wystawę „Krem i Czekolada“. Lata mijają, a pewne rzeczy pozostają niezmienne – kobiety w Wedlu do dzisiaj mają bardzo duże znaczenie i ugruntowaną pozycję, a ich umiejętności są nieocenione. Projekt jest dla nas szczególnie ważny również ze względu na jego lokalizację. Warszawska Praga jest naszą małą ojczyzną z którą czujemy się silnie związani, dlatego bliskie są nam wszelkie inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. – mówi Aleksandra Kusz vel Sobczuk, Kierownik Komunikacji Korporacyjnej LOTTE Wedel.

LOTTE Wedel angażuje się w liczne lokalne przedsięwzięcia, między innymi od lat wspiera Stowarzyszenie Serduszko dla dzieci mieszczące się po sąsiedzku na warszawskiej Pradze. Jedną ze wspólnych inicjatyw jest projekt „Ratujmy warszawskie pszczoły“ w ramach którego podopieczni Stowarzyszenia hodują pszczoły m.in. na dachu wedlowskiej fabryki, a także czerpią i sprzedają pochodzący z pasieki miód. W trosce o okoliczną przyrodę, firma zaangażowała się w projekt „Ogrody polsko-niemieckie“ dzięki któremu rewitalizowana jest zieleń w Parku Skaryszewskim.

Fabryka przy ul. Zamoyskiego, która została wybudowana w latach 1931 – 1936, działa i jest siedzibą firmy do dziś. Obecnie, LOTTE Wedel wciąż pozostaje firmą z wieloletnią tradycją, czerpiąc jednocześnie z najlepszych praktyk kultury organizacyjnej międzynarodowych korporacji. Firma otwarta jest na ludzi młodych, którzy dzięki programom, stażom czy praktykom mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie zawodowe. Młodych ludzi w rozpoczęciu drogi zawodowej wspierają doświadczeni pracownicy, którzy pracują w Wedlu nawet kilkadziesiąt lat.

Wystawę można oglądać od 29 września do 28 października. Bilety w cenie 3/5 zł, do kupienia w kasie Muzeum Warszawskiej Pragi.

