Człowiek kontra jedzenie casting Warszawa. Kto poprowadzi kultowy program?

Człowiek kontra jedzenie casting Warszawa. 24 osoby chętne do poprowadzenia polskiej edycji programu Człowiek Kontra Jedzenie zmierzyło się ze sobą w serii konkurencji, po to, by wyłonić najlepszego. 23 listopada oglądaliśmy ich zmagania w Hali Gwardii. Dalsza część tekstu poniżej.